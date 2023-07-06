EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı 2023 açıklandı mı?

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | TÜİK Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı. Memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon oranlarının açıklanmasının ardınan yeni zamlar ortaya çıktı. Peki, emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ne kadar kazanacak? Haziran enflasyon oranı ne kadar açıklandı? İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OALCAK?

Açıklanan veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalarla refah payı hariç zam oranları belli oldu. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.