Haberler Haberler DGS NE ZAMAN? | DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sınav yerleri belli oldu mu?

DGS NE ZAMAN? | DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sınav yerleri belli oldu mu?

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ederken, sınav başvurusunu tamamlayan binlerce aday, 'DGS giriş belgeleri açıklandı mı, DGS sınav yerleri belli oldu mu? DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte DGS 2023 tarihi ve sınava dair merak edilen detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 13:10 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 13:10
DGS NE ZAMAN? | DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sınav yerleri belli oldu mu?

DGS giriş yerlerinin belli olup olmadığı ve DGS 2023 tarihi binlerce aday tarafından araştırılmaya başladı. Dikey Geçiş Sınavı'na girecek adaylar, 'DGS giriş yerleri açıklandı mı, DGS kaç soru ve kaç dakika?' sorularının cevabını arama motorlarında sorgulamaya devam ederken; DGS 2023'ün tarihi, giriş belgesi sorgulama ekranı ve detayları haberimizde...

DGS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU? DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağına dair net bir tarih henüz verilmedi. DGS sınavı 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

DGS 2023 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

DGS 2023'de 100 soru sorulacak ve sınav süresi 135 dakika olacak.

DGS 2023 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

DGS KONU DAĞILIMI

DGS TÜRKÇE

Sözcükte Anlam

  • Sözcüğün Anlamı
  • Gerçek Anlam
  • Mecaz Anlam
  • Terim Anlam
  • Soyut – Somut Anlam
  • Nitel – Nicel Anlam
  • Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam
  • Sözcüklerde Anlam İlişkileri
  • Eş anlamlı Sözcükler
  • Yakın Anlamlı Sözcükler
  • Karşıt Anlamlı Sözcükler
  • Eş sesli (Sesteş) Sözcükler
  • Genel – Özel İlişkili Sözcükler
  • Söz Sanatları
  • Benzetme (Teşbih)
  • Eğretileme (İstiare)
  • Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
  • Değinmece (Kinaye)
  • Dokundurma (Tariz)
  • Mübalağa (Abartma)
  • Dolaylama
  • Güzel Adlandırma
  • Somutlama
  • Söz Öbekleri
  • Deyimler
  • Atasözleri
  • İkilemeler
  • Pekiştirmeler
  • Sözün Cümleye Kattığı Anlam

Cümlede Anlam

  • Cümlenin Yorumu
  • Cümle Vurgusu
  • Yakın Anlamlı Cümleler
  • Cümlenin İletisi
  • Cümle Analizi
  • Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler
  • Kesin Yargı
  • Cümlenin Yapısı
  • Eksiltili Cümleler
  • Cümle Tamamlama
  • Cümle Oluşturma
  • Cümlenin Anlamı
  • Anlamlarına Göre Cümleler
  • Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

Anlatım Biçimleri

  • Öyküleyici Anlatım
  • Betimleyici Anlatım
  • Açıklayıcı Anlatım
  • Tartışmacı Anlatı
  • Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Benzetme
  • Tanımlama
  • Karşılaştırma
  • Örneklendirme
  • Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)
  • Sayısal Verilerden Yararlanma

Paragraf

  • Paragrafın İçeriği
  • Paragrafta Konu
  • Paragrafta Başlık
  • Paragrafta Ana Düşünce
  • Paragrafta Yardımcı Düşünceler
  • Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular
  • Parçaya (Metne) Dayalı Sorular
  • Paragrafın Yapısı
  • Paragrafın Bölümleri

Sözel Mantık

  • Çıkarım Soruları
  • Sıralama Soruları
  • Yer-Konum Bildiren Sorular
  • Yer-Yön Bildiren Sorular
  • Özne-Nesne İlişkili Sorular
  • Tablo Yorumlama Soruları

DGS MATEMATİK

  • Temel Kavramlar
  • Sayı Basamakları
  • Bölme-Bölünebilme
  • OBEB-OKEK
  • Rasyonel Sayılar
  • Basit Eşitsizlikler
  • Mutlak Değer
  • Üslü Sayılar
  • Köklü Sayılar
  • Çarpanlara Ayırma
  • Oran-Orantı
  • Problemler
  • Sayı Problemleri
  • Kesir Problemleri
  • İşçi-Havuz Problemleri
  • Yaş Problemleri
  • Yüzde Problemleri
  • Kar-Zarar Problemleri
  • Hız Problemleri
  • Faiz Problemleri
  • Karışım Problemleri
  • Kümeler
  • Fonksiyon
  • İşlem
  • Modüler Aritmetik
  • Permütasyon
  • Kombinasyon
  • Olasılık
  • Tablo - Grafik Yorumlama
  • Sayısal Yetenek

DGS Geometri Konuları

  • Açılar - Üçgenler
  • Geometrik Kavramlar
  • Açılar
  • Üçgenler
  • Üçgen Çeşitleri
  • Açıortay
  • Kenarortay
  • Pisagor Teoremi
  • Öklid Bağıntıları
  • Üçgende Açıortay Teoremleri
  • Üçgende Kenarortay Teoremleri
  • Üçgende Alan
  • Üçgende Benzerlik
  • Çokgenler - Dörtgenler
  • Çokgenler
  • Dörtgenler
  • Paralelkenar
  • Dikdörtgen
  • Kare
  • Yamuk
  • Deltoid
  • Çember - Daire
  • Çemberde Açı
  • Çemberde Uzunluk
  • Dairede Alan
  • Çemberde Benzerlik
  • Analitik Geometri
  • Noktanın Analitik İncelenmesi
  • Analitik Düzlem
  • Doğrunun Denklemleri
  • Katı Cisimler
  • Prizma
  • Dikdörtgenler Prizması
  • Küp
  • Silindir
  • Dönel Silindir
  • Piramit
  • Düzgün Piramit
  • Kesik Piramit
  • Küre

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