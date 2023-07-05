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ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Memur maaş farkı ne zaman, hangi ay yatacak? Temmuz ara zammı

Milyonlarca memurun yüzünü güldüren Temmuz ara zammının ardından memurlar, yeni maaşların ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor. Asgari ücretin net 11 bin 402 liraya yükselmesinin ardından ardından heyecanla beklenen enflasyon verileri belli oldu. Peki Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak 2023? Memur maaş farkı ne zaman, hangi ay yatacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:20
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Memur maaş farkı ne zaman, hangi ay yatacak? Temmuz ara zammı

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Asgari ücretin net 11 bin 402 TL'ye çıkarılmasının ardından memur ve emeklilerin beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve seyyahen zam da eklenmesiyle memurların yüzü gülerken akıllardaki en büyük soru ise zamlı maaşların ne zaman yatacağı oldu. Peki zamlı memur maaşları ne zaman yatacak 2023? Memur maaş farkı ne zaman, hangi ay yatacak? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN, HANGİ AY YATACAK?

Bayram dolayısıyla Temmuz ayının maaşlarını erken alan memurlar, bir sonraki maaşlarını Ağustos ayında alacak. Ağustos'ta zamlı maaş alacak olan memurların Temmuz ayı maaş farkının ne zaman hesaplara yatırılacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin yeni gelişmeler olduğunda haberimiz güncellenecektir.

YILLARA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI

2023 OCAK

En düşük memur maaşı: 11.848TL

En düşük memur emekli aylığı: 7.901 TL

En düşük emekli aylığı: 5.871 TL

2022 TEMMUZ

En düşük memur maaşı: 9.105 TL

En düşük memur emekli aylığı: 6.078 TL

En düşük emekli aylığı: 4.516 TL

2022 OCAK

En düşük memur maaşı: 6.429 TL

En düşük memur emekli aylığı: 4.289

En düşük emekli aylığı: 3.166 TL

2021 TEMMUZ

En düşük memur maaşı: 4.881 TL

En düşük memur emekli aylığı: 3.276

En düşük emekli aylığı: 2.425 TL

2021 OCAK

En düşük memur maaşı: 4.500 TL

En düşük memur emekli aylığı: 3.020 TL

En düşük emekli aylığı: 2.425 TL

2020 TEMMUZ

En düşük memur maaşı: 4.230 TL

En düşük memur emekli aylığı: 2.814 TL

En düşük emekli aylığı: 2.089 TL

2020 OCAK

En düşük memur maaşı: 4.000 TL

En düşük memur emekli aylığı: 2.661 TL

En düşük emekli aylığı: 2.089 TL

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