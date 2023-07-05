ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Memur maaş farkı ne zaman, hangi ay yatacak? Temmuz ara zammı

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Asgari ücretin net 11 bin 402 TL'ye çıkarılmasının ardından memur ve emeklilerin beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve seyyahen zam da eklenmesiyle memurların yüzü gülerken akıllardaki en büyük soru ise zamlı maaşların ne zaman yatacağı oldu. Peki zamlı memur maaşları ne zaman yatacak 2023? Memur maaş farkı ne zaman, hangi ay yatacak? İşte detaylar...
MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN, HANGİ AY YATACAK?
Bayram dolayısıyla Temmuz ayının maaşlarını erken alan memurlar, bir sonraki maaşlarını Ağustos ayında alacak. Ağustos'ta zamlı maaş alacak olan memurların Temmuz ayı maaş farkının ne zaman hesaplara yatırılacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin yeni gelişmeler olduğunda haberimiz güncellenecektir.
YILLARA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI
2023 OCAK
En düşük memur maaşı: 11.848TL En düşük memur emekli aylığı: 7.901 TL En düşük emekli aylığı: 5.871 TL
En düşük memur maaşı: 11.848TL
En düşük memur emekli aylığı: 7.901 TL
En düşük emekli aylığı: 5.871 TL
2022 TEMMUZ
En düşük memur maaşı: 9.105 TL En düşük memur emekli aylığı: 6.078 TL En düşük emekli aylığı: 4.516 TL
En düşük memur maaşı: 9.105 TL
En düşük memur emekli aylığı: 6.078 TL
En düşük emekli aylığı: 4.516 TL
2022 OCAK
En düşük memur maaşı: 6.429 TL En düşük memur emekli aylığı: 4.289 En düşük emekli aylığı: 3.166 TL
En düşük memur maaşı: 6.429 TL
En düşük memur emekli aylığı: 4.289
En düşük emekli aylığı: 3.166 TL
2021 TEMMUZ
En düşük memur maaşı: 4.881 TL En düşük memur emekli aylığı: 3.276 En düşük emekli aylığı: 2.425 TL
En düşük memur maaşı: 4.881 TL
En düşük memur emekli aylığı: 3.276
En düşük emekli aylığı: 2.425 TL
2021 OCAK
En düşük memur maaşı: 4.500 TL En düşük memur emekli aylığı: 3.020 TL En düşük emekli aylığı: 2.425 TL
En düşük memur maaşı: 4.500 TL
En düşük memur emekli aylığı: 3.020 TL
En düşük emekli aylığı: 2.425 TL
2020 TEMMUZ
En düşük memur maaşı: 4.230 TL En düşük memur emekli aylığı: 2.814 TL En düşük emekli aylığı: 2.089 TL
En düşük memur maaşı: 4.230 TL
En düşük memur emekli aylığı: 2.814 TL
En düşük emekli aylığı: 2.089 TL
2020 OCAK
En düşük memur maaşı: 4.000 TL En düşük memur emekli aylığı: 2.661 TL En düşük emekli aylığı: 2.089 TL
En düşük memur maaşı: 4.000 TL
En düşük memur emekli aylığı: 2.661 TL
En düşük emekli aylığı: 2.089 TL