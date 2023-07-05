ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Memur maaş farkı ne zaman, hangi ay yatacak? Temmuz ara zammı

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Asgari ücretin net 11 bin 402 TL'ye çıkarılmasının ardından memur ve emeklilerin beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve seyyahen zam da eklenmesiyle memurların yüzü gülerken akıllardaki en büyük soru ise zamlı maaşların ne zaman yatacağı oldu. Peki zamlı memur maaşları ne zaman yatacak 2023? Memur maaş farkı ne zaman, hangi ay yatacak? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN, HANGİ AY YATACAK?

Bayram dolayısıyla Temmuz ayının maaşlarını erken alan memurlar, bir sonraki maaşlarını Ağustos ayında alacak. Ağustos'ta zamlı maaş alacak olan memurların Temmuz ayı maaş farkının ne zaman hesaplara yatırılacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin yeni gelişmeler olduğunda haberimiz güncellenecektir.

YILLARA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI

2023 OCAK En düşük memur maaşı: 11.848TL En düşük memur emekli aylığı: 7.901 TL En düşük emekli aylığı: 5.871 TL

2022 TEMMUZ En düşük memur maaşı: 9.105 TL En düşük memur emekli aylığı: 6.078 TL En düşük emekli aylığı: 4.516 TL

2022 OCAK En düşük memur maaşı: 6.429 TL En düşük memur emekli aylığı: 4.289 En düşük emekli aylığı: 3.166 TL

2021 TEMMUZ En düşük memur maaşı: 4.881 TL En düşük memur emekli aylığı: 3.276 En düşük emekli aylığı: 2.425 TL

2021 OCAK En düşük memur maaşı: 4.500 TL En düşük memur emekli aylığı: 3.020 TL En düşük emekli aylığı: 2.425 TL

2020 TEMMUZ En düşük memur maaşı: 4.230 TL En düşük memur emekli aylığı: 2.814 TL En düşük emekli aylığı: 2.089 TL