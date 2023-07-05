MEMUR ZAMMI SON DAKİKA - Memur maaş 2023 açıklandı mı?

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memur zammına sayılı zaman kala Çalışma ve Sosyal Gücenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmaların titizlikle yürütüldüğüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı sonrasında konuşan Bakan Işıkhan, "Yoğun bir mesai harcanıyor. Kimsenin mağdur olmaması için çok kapsamlı düşünülüyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini arttırmak" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONA EZDİRMEMEK"

Memur maaşlarını belirlemek için yoğun bir mesai harcandığının altını çizen Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması için, çalışanlarımızın refahın arttırılması bizim için önemli.Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini arttırmak ve enflasyona ezdirmemek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun taktirine sunacağız" dedi.

2023 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu yıl memur maaşlarında enflasyon farkının yanı sıra refah payı da ekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında Meclis'ten geçmesi beklenen memur ve emekli maaş zammını duyurdu. En düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Temmuz'dan itibaren hiçbir memurun maaşı 22 bin liranın altında kalmayacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. 2023'ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ve emekliler, maaşlarını %6 zamlı alacak. Ayrıca, 2023'ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon %8'i aşarsa, aradaki fark maaşlara eklenerek zam yapılacak. Memur zam çalışmaları henüz tamamlanmadı. Haziran ayındaki enflasyon ve refah payı eklemesiyle yeni maaşlar belirlenecek.

TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netlik kazandı. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylelikle 5 aylık enflasyon oranı ve SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu. Buna göre;

💰 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

💰 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

💰 Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

💰 Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

💰 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

💰 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

KALEM KALEM EN DÜŞÜK MAAŞ HESAPLAMASI

5 aylık enflasyon farkı sonucunda memur ve memur emeklilerine %13,26 zam yapıldığı görülüyor. Tahminlere göre refah payı düşünülerek %45 zam beklentisi bulunuyor. Memur maaşlarındaki enflasyon farkı, ocak ayında yapılan %8'lik toplu sözleşme zamı üzerinden hesaplanacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise enflasyon oranında zam yapılacak. Şu anda en düşük memur maaşı 12.632 TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın 22.000 TL'ye yükseltilmesi durumunda en düşük memur maaşında %74'lük bir zam gerçekleşmiş olacak.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, en düşük memur aylığının %94'lük bir artışla 22.026 TL'ye çıkacağını belirtti. Diğer memurların maaş artışının, görevlerine, unvanlarına, derecelerine ve diğer mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli olarak gerçekleşeceğini belirten Karakaş, açıklamalarında şu hesaplamayı kullandı:

BEKÇİ

"Bir bekçinin mevcut maaşı 15.170 TL'dir. Bu durumda en düşük memur maaşı 22.000 TL olduğunda bir bekçinin maaşı 27.579 TL'ye kadar yükselecektir."

HEMŞİRE

"Bir hemşirenin maaşı şu anda 16.900 TL iken, bu zamlarla birlikte 30.000 TL'yi aşacağı söylenebilir."

POLİS

"Polisler için ise şu anda bir polis maaşı yaklaşık olarak 19.000 TL civarındadır.

Elbette bu rakamlar aile payı ve çocuk yardımına göre değişiklik gösterebilir. Hesaplamalarımıza göre polis maaşı 19.130 TL olduğunda 33.000 TL'yi aşacak şekilde artış gösterecektir."