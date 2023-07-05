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MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ TABLOSU 2023 SON DAKİKA - İşte memur emeklisi maaşları

TÜİK, Haziran ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Memur ve emeklilerin alacakları zam netleşti. Öte yandan seyyanen artış oranı da belli oldu. Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 8077 TL ek zam yapılacağını açıkladı. Peki, memur emeklisi maaşları ne kadar olacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 15:20
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ TABLOSU 2023 SON DAKİKA - İşte memur emeklisi maaşları

MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI SON DAKİKA - Memur ve emekli maaşlarına gelecek zam ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memur, memur emeklisi maaşı ile ilgili meclise sunulan teklifi açıkladı. Peki, memur emeklisi maaşları ne kadar olacak?

SEYYANEN MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

AK Parti Torba Kanun Teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Canlı yayında açıklama yapan Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Tüm memurlara seyyanen 8077 TL'lik bir artış öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Müsteşar 1/1

Mevcut maaş: 28.729

Yeni maaş: 41.851 (%17,55 + 8077)

Genel Müdür 1/1

Mevcut maaş: 25.427

Yeni maaş: 37.969 (%17,55 + 8077)

Şube Müdürü (Lisans) 1/4

Mevcut maaş: 9.978

Yeni maaş: 19.807 (%17,55 + 8077)

Memur (Lisans) 4/1

Mevcut maaş: 7.812

Yeni maaş: 17.261 (%17,55 + 8077)

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 11.833

Yeni maaş: 21.988 (%17,55 + 8077)

Kaymakam 1.sınıf 1/4

Mevcut maaş: 16753

Yeni maaş: 27.772 (%17,55 + 8077)

Başkomiser 1/4

Mevcut maaş: 11.833

Yeni maaş: 21.988 (%17,55 + 8077)

Polis Memuru 1/4

Mevcut maaş: 11.833

Yeni maaş: 21.988 (%17,55 + 8077)

Hemşire (Lisans) 1/4

Mevcut maaş: 11.833

Yeni maaş: 21.988 (%17,55 + 8077)

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 11.848

Yeni maaş: 22.006 (%17,55 + 8077)

Teknisyen (Lise) 1/4

Mevcut maaş: 8506

Yeni maaş: 18.077 (%17,55 + 8077)

Pratisyen Hekim 1/4

Mevcut maaş: 17.488

Yeni maaş: 28.636 (%17,55 + 8077)

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 17.488

Yeni maaş: 28.32.226 (%17,55 + 8077)

İmam Hatip

Mevcut maaş: 11.833

Yeni maaş: 21.988 (%17,55 + 8077)

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 11.833

Yeni maaş: 21.988 (%17,55 + 8077)

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