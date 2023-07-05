BEKÇİ MAAŞI SON DAKİKA | 2023 Bekçi maaşları ne kadar oldu? Bekçi Temmuz ara zamlı maaşları

2023 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU? | Memur maaşlarına her yıl iki kez yapılan zamla birlikte, 2023 bekçi maaşları güncellendi. 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak yapılan ara zamma refah payı da eklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu. Peki 2023 bekçi maaşları ne kadar oldu? İşte bekçi Temmuz ara zamlı maaşları…

BEKÇİ TEMMUZ ARA ZAMLI MAAŞLARI

Bekçi maaşı hali hazırda 15 bin 170 liradır. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş tarafından yapılan açıklamada, "En düşük memur maaş 22 bin lira olduğu zaman bir bekçinin maaşı da 27 bin 579 liraya kadar yükselecektir." ifadelerine yer verilirken refah payı dahil edildiğinde bekçi maaşının ne kadar olacağı sorusuna cevap, resmi açıklamanın ardından haberimizde yer alacaktır.

Bekçi maaşları henüz güncellenmedi. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK'in açıklayacağı Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisinin ardından ara zamlı memur maaşları güncellenecek. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.