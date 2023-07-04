OTİZM NEDİR? | Otizm genetik mi, gebelikte belli olur mu? Otizm belirtileri neler, tedavisi var mı, öldürür mü?

OTİZM NEDİR? | Sosyal etkileşim, iletişim becerileri ve davranışlarda belirgin zorluklara neden olan otizm, ilk çocukluk döneminde başlayarak yaşamın sonuna dek devam eder. ABD, Güney Kore, İsveç, İzlanda ve İngiltere, en sık görüldüğü ülkeler arasında yer alırken otizm hakkında en çok araştırılan 'Otizm genetik mi, gebelikte belli olur mu? Otizm belirtileri neler, tedavisi var mı, öldürür mü?' sorularının cevabını sizler için derledik.

OTİZM GENETİK Mİ?

Otizm spektrum bozukluğunun genetik bir bileşeni olduğu bilinmektedir. Genetik faktörlerin otizm gelişiminde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Çalışmalar, otizm spektrum bozukluğunun birden fazla genetik risk faktörüne bağlı olduğunu göstermektedir. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin ailelerinde otizm öyküsü olan diğer aile üyelerinde de otizm veya benzer belirtiler görülme olasılığı daha yüksektir. Genetik araştırmalar, otizm spektrum bozukluğunun genlerdeki çeşitli değişikliklerle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Çeşitli genetik mutasyonlar, otizm riskini artırabilir. Bunlar genlerdeki değişiklikler, genlerin kopyalanma hataları veya yapısal değişiklikler olabilir. Bazı genlerin otizm riskini artırdığı bilinmektedir, ancak bu genetik değişikliklerin tüm otizm vakalarının açıklanmasına yetmediği belirtilmelidir. Bunun yanı sıra, çevresel faktörlerin de otizm spektrum bozukluğunun gelişiminde etkili olduğu düşünülmektedir. Genetik yatkınlığa sahip bireylerde çevresel faktörlerin etkisiyle otizm belirtileri ortaya çıkabilir veya şiddetlenebilir.

Otizm spektrum bozukluğunun kesin nedenleri hala tam olarak anlaşılamamış olsa da genetik faktörlerin önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Ancak, otizm spektrum bozukluğunun çoklu faktörlerin karmaşık etkileşimi sonucunda oluştuğunu ve her bireyin farklı bir genetik ve çevresel profil taşıdığını unutmamak önemlidir.

OTİZM GEBELİKTE BELLİ OLUR MU?

Otizm spektrum bozukluğunun (OSB) gebelik sırasında doğrudan belirlenmesi mümkün değildir. Otizm spektrum bozukluğu tanısı genellikle çocuğun davranışlarının ve gelişiminin dikkatli bir şekilde gözlemlenmesi sonucunda uzmanlar tarafından konulur. Tanı genellikle çocuğun yaşamının ilk birkaç yılında yapılır, çünkü belirtiler bu dönemde daha belirgin hale gelir.

Otizm spektrum bozukluğu genellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda belirtiler gözlemlenerek teşhis edilir. Dolayısıyla, gebelik döneminde otizmin varlığı doğrudan tespit edilemez. Ancak, bazı durumlarda gebelik ve erken çocukluk dönemlerinde bazı belirtiler veya işaretler fark edilebilir. Bu işaretler, çocuğun yaşına göre normal gelişimden sapmalar olarak değerlendirilebilir ve daha sonra otizm spektrum bozukluğu tanısının konmasına yardımcı olabilir.

Gebelik döneminde otizm spektrum bozukluğunun varlığını kesin olarak belirleyen bir test veya yöntem mevcut değildir. Bunun nedeni, otizmin karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk olması ve genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıkmasıdır. Gebelik döneminde veya erken çocukluk döneminde otizm spektrum bozukluğu olduğundan şüpheleniliyorsa, çocuğun gelişimsel kilometre taşları ve davranışları dikkatlice gözlemlenebilir. Ebeveynler veya doktorlar, çocuğun sosyal etkileşim, iletişim becerileri, oyun davranışları ve diğer gelişim alanlarındaki farklılıkları fark edebilir.

Erken müdahale ve doğru teşhis, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların yaşam kalitesini ve işlevselliğini artırmak için önemlidir. Bu nedenle, ebeveynler, bebeklerinin ve küçük çocuklarının gelişimini yakından takip etmeli ve herhangi bir endişe duydukları durumda uzman bir doktora danışmalıdır. Uzman bir çocuk gelişim uzmanı veya pediatri, erken çocukluk döneminde otizm spektrum bozukluğunun tanısını koymak ve uygun yönlendirmeleri sağlamak için değerlendirme yapabilir.

OTİZM BELİRTİLERİ NELER?

SOSYAL ETKİLEŞİMDE ZORLUKLAR

Otizm spektrumunda olan bireyler, sosyal etkileşimde güçlük çekebilir. Göz teması kurmakta zorlanabilirler, başkalarıyla doğal bir şekilde ilişki kurmakta güçlük çekebilirler ve sosyal ipuçlarını anlama ve yorumlama konusunda sınırlılıklar yaşayabilirler.

İLETİŞİM BECERİLERİNDE SINIRLAMALAR

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde iletişim becerilerinde gecikmeler veya sınırlamalar görülebilir. Konuşma ve dil becerileri gelişiminde gerilik olabilir veya bazı bireylerde hiç konuşma olmayabilir. Aynı zamanda, dilin anlaşılması, sosyal iletişimde kullanılması ve mecazi dilin anlaşılması gibi alanlarda da güçlükler yaşanabilir.

SINIRLI, TEKRARLAYICI VE STEREOTİPİK DAVRANIŞLAR

Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler genellikle sınırlı, tekrarlayıcı ve stereotipik davranışlar sergileyebilirler. Bu davranışlar, nesneleri düzenleme, rutinlere bağlılık, tekrarlayıcı hareketler veya belirli ses ve dokunma uyaranlarına karşı aşırı tepkiler şeklinde ortaya çıkabilir.

Otizm spektrum bozukluğunun kesin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi düşünülmektedir. Erken tanı, erken müdahale, eğitim ve terapiler otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yaşam kalitesini ve işlevselliğini artırmada önemli bir rol oynayabilir.

OTİZM TEDAVİSİ VAR MI, ÖLDÜRÜR MÜ?

Otizm spektrum bozukluğunun kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, erken teşhis ve erken müdahale ile bireyin yaşam kalitesi ve işlevselliği artırılabilir. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde çeşitli tedavi yöntemleri ve terapiler kullanılır. Bu tedaviler, bireyin ihtiyaçlarına ve belirtilerine yönelik olarak uyarlanır ve genellikle çoklu disiplinler arası bir yaklaşımı gerektirir.

Otizm spektrum bozukluğu tedavileri genellikle şu alanlara odaklanır:

EĞİTİM VE DAVRANIŞSAL TERAPİLER

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere erken çocukluk döneminden başlayarak özel eğitim ve davranışsal terapiler uygulanır. Bu terapiler, iletişim becerilerini geliştirmeye, sosyal etkileşimi artırmaya, günlük yaşam becerilerini öğretmeye ve davranışları yönetmeye odaklanır.

KONUŞMA VE DİL TERAPİSİ

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde dil gelişimi sınırlı olabilir veya konuşma becerileri tamamen olmayabilir. Konuşma ve dil terapisi, iletişim becerilerini desteklemeye yönelik stratejileri kullanarak dil gelişimini teşvik eder.

İLAÇ TEDAVİSİ

Otizm spektrum bozukluğunun temel nedenleri henüz tam olarak anlaşılmadığından, otizm için özel bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Ancak, bazı durumlarda belirli semptomları yönetmek veya eşlik eden koşulları tedavi etmek amacıyla ilaçlar kullanılabilir. İlaç tedavisi, uzman bir doktor tarafından yönlendirilmeli ve düzenli takip gerektirir.

Otizm spektrum bozukluğu ölümcül bir durum değildir. Otizm, bir nörogelişimsel bozukluktur ve yaşam boyu devam eder. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yaşam beklentileri genel nüfusla aynıdır. Ancak, otizm spektrum bozukluğu, bireyin günlük yaşamda zorluklarla karşılaşmasına ve yaşam kalitesini etkileyebilir. Erken teşhis, uygun tedaviler ve desteklerle, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin potansiyellerini maksimize etmeleri ve daha bağımsız bir yaşam sürmeleri sağlanabilir.