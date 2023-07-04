Haberler Haberler BEKÇİ MAAŞI SON DAKİKA | 2023 Bekçi maaşları ne kadar oldu? Bekçi Temmuz ara zamlı maaşları

BEKÇİ MAAŞI SON DAKİKA | 2023 Bekçi maaşları ne kadar oldu? Bekçi Temmuz ara zamlı maaşları

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından memur maaşlarına da düzenleme gelmesiyle bekçi maaşları güncellendi. En düşük bekçi maaşlarını merak eden vatandaşlar, arama motorlarında ‘2023 bekçi maaşları ne kadar oldu? Bekçi Temmuz ara zamlı maaşları’ sorgulamaları yapıyor. Ara zamlı maaşlar haberimizde…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 09:51
BEKÇİ MAAŞI SON DAKİKA | 2023 Bekçi maaşları ne kadar oldu? Bekçi Temmuz ara zamlı maaşları

2023 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU? | Memur maaşlarına her yıl iki kez yapılan zamla birlikte, 2023 bekçi maaşları güncellendi. 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak yapılan ara zamma refah payı da eklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu. Peki 2023 bekçi maaşları ne kadar oldu? İşte bekçi Temmuz ara zamlı maaşları…

BEKÇİ TEMMUZ ARA ZAMLI MAAŞLARI

Bekçi maaşı hali hazırda 15 bin 170 liradır. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş tarafından yapılan açıklamada, "En düşük memur maaş 22 bin lira olduğu zaman bir bekçinin maaşı da 27 bin 579 liraya kadar yükselecektir." ifadelerine yer verilirken refah payı dahil edildiğinde bekçi maaşının ne kadar olacağı sorusuna cevap, resmi açıklamanın ardından haberimizde yer alacaktır.

Bekçi maaşları henüz güncellenmedi. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK'in açıklayacağı Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisinin ardından ara zamlı memur maaşları güncellenecek. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

DİĞER
Afra Saraçoğlu'nun İtalya tatili pozları alev alev! Minik büstiyeri sosyal medyanın diline düştü!
Evlilik sinyali vermişti! Çağla Şıkel'ın mutluluğu kısa sürdü: Sevgilisi Nail'den ayrıldı
F.Bahçe'den bomba transfer! Süper golcü hedefte
Merih'e görülmemiş teklif! F.Bahçe tarihine geçecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul barajları son durum
Otizm nedir, belirtileri nedir, tedavisi var mı?
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Memur maaş zammı açıklandı mı?
Asperger Sendromu nedir, belirtileri neler?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler için iki yeni iddia! Arda Güler için iki yeni iddia! 09:33
Göz-Göz’de 10 oyuncu ayrıldı Göz-Göz’de 10 oyuncu ayrıldı 01:12
Arda Turan'dan Arda Güler'e transfer tavsiyesi! Arda Turan'dan Arda Güler'e transfer tavsiyesi! 00:44
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor 00:08
Merih'e görülmemiş teklif! F.Bahçe tarihine geçecek Merih'e görülmemiş teklif! F.Bahçe tarihine geçecek 00:08
G.Saray'a büyük şok! Icardi'ye akılalmaz teklif G.Saray'a büyük şok! Icardi'ye akılalmaz teklif 00:08
Daha Eski
Kazancı'dan flaş 7 transfer açıklaması! Kazancı'dan flaş 7 transfer açıklaması! 00:08
Transferde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi Transferde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi 00:08
F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! 00:08
Şenol Güneş'ten transfer sözleri! Şenol Güneş'ten transfer sözleri! 00:08
Barça'dan Arda Güler için çılgın rakam! Barça'dan Arda Güler için çılgın rakam! 00:08
Nenad Bjelica: Bizim sistemimiz... Nenad Bjelica: Bizim sistemimiz... 00:08