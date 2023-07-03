Haberler Haberler POLİS MAAŞI SON DAKİKA | 2023 polis maaşları ne kadar oldu? Polis, Komiser, Başkomiser Temmuz ara zamlı maaşları

POLİS MAAŞI SON DAKİKA | 2023 polis maaşları ne kadar oldu? Polis, Komiser, Başkomiser Temmuz ara zamlı maaşları

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından memur maaşlarına da düzenleme gelmesiyle polis maaşları güncellendi. En düşük polis maaşı, komiser ve başkomiser maaşlarını merak eden vatandaşlar, arama motorlarında ‘2023 polis maaşları ne kadar oldu? Polis, Komiser, Başkomiser Temmuz ara zamlı maaşları’ sorgulamaları yapıyor. Ara zamlı maaşlar haberimizde…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 09:40
POLİS MAAŞI SON DAKİKA | 2023 polis maaşları ne kadar oldu? Polis, Komiser, Başkomiser Temmuz ara zamlı maaşları

2023 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU? | Memur maaşlarına her yıl iki kez yapılan zamla birlikte, 2023 polis maaşları güncellendi. 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak yapılan ara zamma refah payı da eklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu. Peki 2023 polis maaşları ne kadar oldu? İşte Polis, Komiser, Başkomiser Temmuz ara zamlı maaşları…

POLİS, KOMİSER, BAŞKOMİSER TEMMUZ ARA ZAMLI MAAŞLARI

2022 yılı Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 8/1 derecesinde görev alan polis memuru maaşı 13,747 TL olarak hesaplanırken bu kapsamda Ocak 2023'te hesaplanan en düşük polis memuru 18,235 TL oldu.

Polis, komiser ve başkomiser maaşları henüz güncellenmedi. 3 Temmuz Pazartesi günü TÜİK'in açıklayacağı Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisinin ardından ara zamlı memur maaşları güncellenecek. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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