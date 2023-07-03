ÖĞRETMEN MAAŞI SON DAKİKA | 2023 öğretmen maaşları ne kadar oldu? Uzman öğretmen, başöğretmen Temmuz ara zamlı maaşları

2023 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU? | Memur maaşlarına her yıl iki kez yapılan zamla birlikte, 2023 öğretmen maaşları güncellendi. 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak yapılan ara zamma refah payı da eklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu. Peki 2023 öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte Öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen Temmuz ara zamlı maaşları…

ÖĞRETMEN, UZMAN ÖĞRETMEN, BAŞÖĞRETMEN TEMMUZ ARA ZAMLI MAAŞLARI

2022 Ocak ayında 8.668 TL olan 1/4 öğretmen maaşı Temmuz ayı içerisinde 12.281 TL'ye yükseltilmişti. 2023 Ocak-Haziran döneminde uygulanacak olan yüzde 30 zammın ardından 1/4 öğretmen maaşı 15.965 TL oldu. Ocak zammından sonra en düşük öğretmen maaşı ortalama 12 bin 400 TL bandındadır.

Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları henüz güncellenmedi. 3 Temmuz Pazartesi günü TÜİK'in açıklayacağı Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisinin ardından ara zamlı memur maaşları güncellenecek. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.