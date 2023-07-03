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LGS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ? | 2023 LGS tercihleri onaylandıktan sonra değiştirilir mi?

MEB tarafından Liselere GEçiş Sınavı'nın yapılmasının ardından 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisini tercih telaşı sardı. 3 Temmuz'da başlayan ve 19 Temmuz'a kadar devam edecek olan tercihler, herhangi bir ortaokul müdürlüğünde onaylatılacak. Onaylanan tercihlerin değiştirilip değiştirilemeyeceğini merak eden öğrenci ve veliler arama motorlarında 'LGS tercihleri değiştirilebilir mi? 2023 LGS tercihleri onaylandıktan sonra değiştirilir mi?' sorularının cevabını araştırıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 15:50
LGS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ? | 2023 LGS tercihleri onaylandıktan sonra değiştirilir mi?

LGS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ? | LGS için tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler, sınavla ve sınavsız alan liselere başvurular için kollarını sıvadı. Eğitim hayatında önemli dönüm noktalarından bir tanesi olan lise eğitimi için tercihlerini yapıp okul müdürlüklerine onaylatan kişiler, bu tercihleri değiştirip değiştiremeyeceğini araştırıyor. İşte detaylar...

2023 LGS TERCİHLERİ ONAYLANDIKTAN SONRA DEĞİŞTİRİLİR Mİ?

LGS sınavına giren öğrenciler ve velileri, tercihlerini e-okuldan yapabilirler. Ancak tercihler e-okul sistemine işlendikten sonra en geç 19 Temmuz'a kadar herhangi bir ortaokul müdürlüğüne gidilerek, öğrenci velisi tarafından onaylanmalıdır. Onaylama işlemini Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde herhangi bir ortaokul müdürlüğünde yapılabilmekte olup tercihler onaylandıktan sonra değişim hakkı da mümkündür. Onaylanan tercihler, tercih süresi içerisinde veli dilekçesi içinde okul idaresi tarafından iptal edilebilir. İptal işlemi gerçekleştikten sonra öğrenci tekrar tercih yapabilir.

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TERCİH YAPARKEN YÜZDELİK DİLİM NASIL KULLANILIR?

Lise tercihlerinde 10 tercih hakkı bir çok öğrenci için yeterlidir. Örneğin ilçe dışına çıkmak istemeyen bir öğrenci zaten 10 tercih hakkını dolduramayacaktır. Ya da gitmek istediği birkaç yer olan öğrenci zaten 10 tercih hakkını dolduramayacaktır bu öğrenciler için yüzdeliğe bakmadan istedikleri tüm liseler yazılabilir.

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10'dan fazla seçeneği olan öğrenciler için yüzdeliğinin yarısından biraz daha yukarıdan (örneğin %5 ise %2'den) yazmak yararlı olacaktır. Alt sınır olarak ise 2 katı kadar (örneğin %5 ise %10) aşağı inilebilir. Ancak gitmek istemediği bir okulu listeye eklemek yerine daha yukarıda (örneğin %6-7'de) tercih bırakılıp, yerel yerleştirme listesine odaklanılabilir.

Tercih edilen okullardan hiçbiri gelmezse 1.nakil (25-29 Temmuz) ve 2.nakil (1-5 Ağustos) dönemlerinde tekrar tercih yapılmalıdır.

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