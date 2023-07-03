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LGS TERCİH KILAVUZU 2023 AÇIKLANDI | LGS tercih kılavuzu ve taban puanları

LGS tercih klavuzu açıklandı. MEB, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu yayımladı. LGS tercih süreci 3-19 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 09:32 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 09:41
LGS TERCİH KILAVUZU 2023 AÇIKLANDI | LGS tercih kılavuzu ve taban puanları

LGS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYINLANDI | Binlerce adayın merakla beklediği LGS tercih klavuzu açıklandı. LGS sınavına giren öğrenciler tercih kılavuzu ve taban puanları merakla bekliyordu. MEB, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu yayımladı. LGS tercih kılavuzuna nasıl bakılır? LGS tercihleri ne zaman yapılacak. 2023 taban puanları belli oldu mu? İşte detaylar...

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.

LGS'DE KAÇ TERCİH YAPILIR?

Öğrencilerin il ya da ilçe sınırı olmaksızın 10 tane okul seçme hakkı bulunmaktadır.

MEB AÇIKLADI! MERKEZî YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

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YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları 26 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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