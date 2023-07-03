HEMŞİRE MAAŞI SON DAKİKA | 2023 hemşire maaşları ne kadar oldu? Hemşire, uzman hemşire, başhemşire Temmuz ara zamlı maaşları

2023 HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU? | Memur maaşlarına her yıl iki kez yapılan zamla birlikte, 2023 hemşire maaşları güncellendi. 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak yapılan ara zamma refah payı da eklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu. Peki 2023 hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte hemşire, uzman hemşire ve başhemşire Temmuz ara zamlı maaşları…

HEMŞİRE, UZMAN HEMŞİRE, BAŞHEMŞİRE TEMMUZ ARA ZAMLI MAAŞLARI

2022 Temmuz'da 11,828 TL olan üniversite mezunu hemşire (Lisans - 5/1) maaşı, 2023 Ocak ayında artış oranının değişmesi sonucunda 15,611 TL oldu.

Hemşire, uzman hemşire ve başhemşire maaşları henüz güncellenmedi. 3 Temmuz Pazartesi günü TÜİK'in açıklayacağı Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisinin ardından ara zamlı memur maaşları güncellenecek. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.