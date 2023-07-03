HATAY LİSE TABAN PUANLARI 2023 | LGS Hatay taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

HATAY LİSE TABAN PUANLARI 2023 | 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nda tercihler başladı. 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından, Hatay'da gitmek istedikleri okulları belirleyecek olan öğrenciler, arama motorlarında Hatay LGS Taban Puanları araştırması yapıyor. İşte Hatay lise taban puanları 2023, LGS taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar...
HATAY LGS TABAN PUAN YÜZDELERİ, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre, 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları okulda da tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek.
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NOT: Sıralama tercih kodu, okul adı, okul türü, alan, yabancı dil, taban puan, taban yüzde, tavan puan ve tavan yüzde şeklinde ilerlemektedir.
HATAY İLÇELERE GÖRE LİSE TABAN PUANLARI
- 49882 ANTAKYA Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 460,9206 1,77 492,4388 0,09
- 50389 İSKENDERUN İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 457,3874 2,09 488,2011 0,15
- 50212 DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 438,5806 4,15 469,8285 1,05
- 49901 PAYAS Payas Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 425,8211 5,83 475,3425 0,69
- 42008 KIRIKHAN Kırıkhan Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 408,0958 8,56 455,6323 2,26
- 39754 REYHANLI Yahya Turan Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 355,8893 19,03 443,4608 3,57
- 40794 ANTAKYA Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 343,6705 22,11 418,8873 6,86
- 40219 DEFNE Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 444,8945 3,39 488,4887 0,14
- 50786 ANTAKYA Osman Ötken Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 427,0669 5,65 453,6663 2,45
- 49805 İSKENDERUN İstiklal Makzume Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 421,2761 6,49 457,2574 2,11
- 40037 ANTAKYA Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 419,6001 6,74 444,479 3,44
- 49568 İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 396,5339 10,54 443,2202 3,59
- 42297 DÖRTYOL Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 388,0617 12,09 437,676 4,26
- 40871 SAMANDAĞ Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 370,3002 15,71 453,3783 2,47
- 49921 KIRIKHAN Naim Atakaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 360,1373 18 416,5969 7,21
- 42374 HASSA Ardıçlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 288,0252 41,12 401,0015 9,76
- 41034 ERZİN Erzin Yeşilkent Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 275,7202 46,67 409,7471 8,28
- 49466 İSKENDERUN İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 371,8815 15,36 493,4272 0,05
- 39752 KIRIKHAN Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 341,5726 22,67 429,4925 5,32
- 40838 ERZİN Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 340,5587 22,95 487,7875 0,18
- 40184 ANTAKYA Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 308,8004 32,98 428,9866 5,39
- 41001 REYHANLI Reyhanlı Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 275,6048 46,72 414,0137 7,61
- 50409 ANTAKYA Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 266,0413 51,44 367,6017 16,29
- 49838 DÖRTYOL Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 260,6872 54,23 384,0563 12,87
- 65482 ANTAKYA Habib-i Neccar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 260,4017 54,38 314,4258 31
- 65483 ANTAKYA Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 240,3988 66,16 413,483 7,69
- 40810 REYHANLI Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 214,7522 83,54 318,5031 29,63
- 49786 ANTAKYA Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Arapça 284,0428 42,84 373,0539 15,12
- 50049 ANTAKYA Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI İngilizce 314,9544 30,82 386,0469 12,49
- 50764 İSKENDERUN İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 302,5462 35,29 364,0135 17,1
- 65440 DÖRTYOL Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 282,3922 43,57 367,6399 16,28
- 50256 İSKENDERUN İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 271,6835 48,59 378,6775 13,95
- 50517 DÖRTYOL Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 267,2415 50,82 362,5466 17,44
- 50408 ANTAKYA Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 261,9117 53,58 381,5643 13,36
- 50584 ANTAKYA Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 249,0967 60,78 344,5489 21,88
- 49987 KIRIKHAN Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI İngilizce 229,6595 73,29 341,1023 22,8
- 39663 ANTAKYA Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI İngilizce 227,6504 74,66 336,301 24,13
- 40164 ANTAKYA Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 213,4606 84,41 318,6002 29,6
- 39692 SAMANDAĞ Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 178,6602 98,71 322,9716 28,18
- 50741 PAYAS Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 171,9608 99,4 357,0336 18,74
- 40936 DEFNE Nimet-Fahri Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 265,5287 51,7 407,4985 8,65
- 40861 DEFNE Nimet-Fahri Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 248,0722 61,4 383,2229 13,04
- 41107 DEFNE Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 222,1117 78,48 349,7357 20,52
- 72374 DEFNE Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 212,2611 85,19 345,5701 21,62
- 41052 ANTAKYA Saadet Yusuf Mıstıkoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı TARIM ALANI İngilizce 161,2849 99,85 308,2662 33,16