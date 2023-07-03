DOKTOR MAAŞI SON DAKİKA | 2023 doktor maaşları ne kadar oldu? Uzman doktor, Pratisyen Temmuz ara zamlı maaşları

2023 DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLDU? | Memur maaşlarına her yıl iki kez yapılan zamla birlikte, 2023 doktor maaşları güncellendi. 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak yapılan ara zamma refah payı da eklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu. Peki 2023 doktor maaşları ne kadar oldu? İşte doktor, uzman doktor, pratisyen Temmuz ara zamlı maaşları…

DOKTOR, UZMAN, PRATİSYEN DOKTOR TEMMUZ ARA ZAMLI MAAŞLARI

Yapılan son zamla 2023 Ocak itibariyle Uzman Doktor maaşı 15,980 TL'den 24.743 TL'ye; Pratisyen Doktor maaşı ise 15,263 TL'den 19.079 TL'ye yükseldi.

Doktor, uzman doktor ve pratisyen doktor maaşları henüz güncellenmedi. 3 Temmuz Pazartesi günü TÜİK'in açıklayacağı Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisinin ardından ara zamlı memur maaşları güncellenecek. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.