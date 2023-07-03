ANTALYA LİSE TABAN PUANLARI 2023 | LGS Antalya taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

ANTALYA LİSE TABAN PUANLARI 2023 | 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nda tercihler başladı. 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından, Antalya'da gitmek istedikleri okulları belirleyecek olan öğrenciler, arama motorlarında Antalya LGS Taban Puanları araştırması yapıyor. İşte Antalya lise taban puanları 2023, LGS taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar...
ANTALYA LGS TABAN PUAN YÜZDELERİ, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre, 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları okulda da tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek.
ANTALYA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
NOT: Sıralama tercih kodu, okul adı, okul türü, alan, yabancı dil, taban puan, taban yüzde, tavan puan ve tavan yüzde şeklinde ilerlemektedir.
ANTALYA İLÇELERE GÖRE LİSE TABAN PUANLARI
- 40104 DÖŞEMEALTI Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 476,4013 0,63 500 0,01
- 39913 ALANYA Hüseyin Girenes Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 449,8063 2,84 487,4379 0,19
- 50806 KEPEZ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 448,0532 3,04 486,1536 0,22
- 49974 MANAVGAT Namık Karamancı Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 446,8141 3,17 483,1298 0,32
- 39833 AKSU Aksu Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 440,0819 3,97 464,89 1,42
- 40115 KEMER Göynük Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 421,7526 6,42 466,3988 1,31
- 49266 GAZİPAŞA Gazipaşa Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 421,2128 6,5 476,3614 0,64
- 50293 KUMLUCA Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 410,8151 8,1 479,2926 0,49
- 49511 KORKUTELİ Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 396,3961 10,56 454,9926 2,32
- 40212 KAŞ Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 390,0337 11,71 448,4335 3
- 50822 ELMALI İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 378,7387 13,93 443,8743 3,51
- 50606 KEPEZ Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 385,5348 12,58 425,4197 5,88
- 49863 DÖŞEMEALTI Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 371,8332 15,37 421,8691 6,4
- 65405 ALANYA Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 349,5728 20,57 398,6038 10,17
- 40786 KEPEZ Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 408,8098 8,43 425,1302 5,92
- 40787 KUMLUCA Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 361,9275 17,59 437,6029 4,27
- 40925 ALANYA Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 349,8058 20,51 406,4014 8,84
- 49894 MURATPAŞA Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 462,1284 1,67 484,5187 0,27
- 50047 MURATPAŞA Adem-Tolunay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 449,2399 2,9 482,9747 0,32
- 49389 KONYAALTI Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 431,8941 5,01 462,2253 1,66
- 49351 KEPEZ Gülveren Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 425,6894 5,85 448,3274 3,01
- 49671 MANAVGAT Manavgat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 413,2395 7,72 445,945 3,27
- 48923 MURATPAŞA Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 411,737 7,96 458,972 1,93
- 50393 ALANYA Hasan Çolak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 409,6727 8,29 448,7544 2,96
- 49869 SERİK Serik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 374,197 14,88 437,552 4,28
- 48537 FİNİKE Finike Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 321,0367 28,81 407,5588 8,64
- 49951 MANAVGAT Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 275,0831 46,97 404,0043 9,25
- 48698 KAŞ Hacı Osman Mehmet Çelebioğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 182,5807 98,08 383,5858 12,96
- 49515 KEPEZ Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 419,6148 6,74 470,0549 1,04
- 50668 KONYAALTI Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 397,5006 10,37 454,4604 2,36
- 50489 ALANYA Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 383,5493 12,97 447,914 3,05
- 50185 KEPEZ Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 344,5301 21,89 418,2659 6,96
- 40834 MURATPAŞA Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 342,5035 22,42 388,8138 11,94
- 40126 MURATPAŞA Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 339,1814 23,33 445,7047 3,3
- 49498 DÖŞEMEALTI Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 300,379 36,12 382,9972 13,08
- 50761 ALANYA Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 298,8348 36,7 374,8171 14,75
- 49698 FİNİKE Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 294,1286 38,56 388,0972 12,08
- 49926 MANAVGAT Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 294 38,61 412,4378 7,85
- 40823 SERİK Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 290,1491 40,2 433,7936 4,75
- 65469 DEMRE Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 277,0218 46,04 372,6342 15,2
- 41040 ELMALI Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 272,2527 48,32 362,6258 17,42
- 40078 GAZİPAŞA Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 248,8385 60,93 366,4086 16,56
- 65468 AKSU Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 245,0119 63,28 389,316 11,85
- 39958 KORKUTELİ Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 243,0208 64,51 370,5807 15,64
- 65470 SERİK Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 229,54 73,37 354,5994 19,34
- 40109 KUMLUCA Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 225,8323 75,91 336,5033 24,07
- 41109 KAŞ Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 225,5233 76,12 361,1981 17,75
- 41075 KEPEZ Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 445,6154 3,31 493,4272 0,05
- 50708 AKSU Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı UÇAK BAKIM ALANI İngilizce 387,3018 12,23 430,961 5,13
- 49968 DÖŞEMEALTI Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI İngilizce 345,9566 21,52 383,811 12,92
- 39906 KEPEZ Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ADALET ALANI İngilizce 336,4351 24,09 383,2144 13,04
- 39665 MURATPAŞA Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 330,9503 25,69 382,0242 13,27
- 49857 MURATPAŞA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 323,1513 28,12 375,5185 14,61
- 49601 KEPEZ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 311,9729 31,85 381,2789 13,42
- 50117 MURATPAŞA Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI İngilizce 303,6926 34,85 385,0313 12,68
- 50334 KONYAALTI Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 285,7359 42,09 355,8448 19,04
- 50218 ALANYA Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 284,6389 42,57 361,6179 17,66
- 39737 ALANYA Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 257,0222 56,26 398,5887 10,17
- 49827 SERİK Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 243,1231 64,44 351,4077 20,11
- 65553 AKSU Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TARIM ALANI İngilizce 239,2765 66,87 363,8625 17,14
- 65462 KEPEZ Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 235,3979 69,4 358,574 18,37
- 65477 AKSEKİ Akseki Şahinler Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TARIM ALANI İngilizce 218,4786 81 324,6058 27,66
- 41067 MANAVGAT Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 283,366 43,14 398,5405 10,18
- 49744 MURATPAŞA Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 274,0248 47,46 362,7472 17,39
- 49233 KONYAALTI Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 273,3152 47,81 377,3957 14,22
- 50687 MURATPAŞA Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 272,1657 48,36 401,9921 9,59
- 40158 KONYAALTI Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 266,3537 51,29 367,6924 16,27
- 50155 MURATPAŞA Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 266,2518 51,34 377,331 14,23
- 50382 ALANYA Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 257,2083 56,15 333,5262 24,93
- 50258 ALANYA Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 249,7834 60,38 426,1879 5,78
- 50838 MURATPAŞA Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 249,6092 60,48 343,7539 22,09
- 39404 MANAVGAT Şule-Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 211,5313 85,67 323,0723 28,14
- 49741 KAŞ Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 205,3712 89,44 305,9017 34,04
- 49377 DÖŞEMEALTI Yeşilbayır Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 204,1471 90,13 368,2106 16,16
- 50629 KAŞ Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 200,6963 91,96 325,8392 27,27
- 41583 KEMER Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 200,0144 92,3 323,0155 28,16
- 41126 KEMER Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 196,5015 93,9 312,5454 31,65
- 39862 DÖŞEMEALTI Yeşilbayır Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 193,5458 95,09 318,3028 29,7
- 50608 MANAVGAT Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 191,5592 95,78 324,0634 27,83
- 49663 MANAVGAT Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 170,6583 99,48 283,6507 43,01