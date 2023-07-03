ADANA LİSE TABAN PUANLARI 2023 | LGS Adana taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

ADANA LİSE TABAN PUANLARI 2023 | 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nda tercihler başladı. 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından, Adana'da gitmek istedikleri okulları belirleyecek olan öğrenciler, arama motorlarında Adana LGS Taban Puanları araştırması yapıyor. İşte Adana lise taban puanları 2023, LGS taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar...
ADANA LGS TABAN PUAN YÜZDELERİ, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre, 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları okulda da tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek.
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NOT: Sıralama tercih kodu, okul adı, okul türü, alan, yabancı dil, taban puan, taban yüzde, tavan puan ve tavan yüzde şeklinde ilerlemektedir.
ADANA İLÇELERE GÖRE LİSE TABAN PUANLARI
- 39972 SEYHAN Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 481,29 0,4 495,0615 0,03
- 49276 SEYHAN Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 472,7874 0,86 482,2739 0,35
- 40054 KOZAN Kozan Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 443,4358 3,57 493,4272 0,05
- 50719 CEYHAN Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 424,3584 6,05 461,6034 1,7
- 40942 SARIÇAM Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 362,885 17,36 401,3372 9,7
- 40784 CEYHAN Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 337,0565 23,92 411,5364 7,99
- 49566 ÇUKUROVA Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 462,2674 1,65 480,9276 0,42
- 39999 ÇUKUROVA ÇEAS Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 451,3171 2,69 465,3356 1,39
- 50732 ÇUKUROVA İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 444,4483 3,45 460,9206 1,77
- 50731 ÇUKUROVA İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Almanca 443,1009 3,61 459,4306 1,9
- 41105 ÇUKUROVA Piri Reis Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 438,8354 4,12 461,9088 1,68
- 50536 SARIÇAM Ticaret Odası Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 428,5497 5,44 449,8045 2,84
- 50194 ÇUKUROVA Sungurbey Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 425,4428 5,88 445,3503 3,34
- 49619 YÜREĞİR Seyhan Rotary Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 416,8971 7,16 432,7283 4,89
- 49400 SEYHAN Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 414,9204 7,47 433,7801 4,75
- 49955 SEYHAN Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 406,18 8,88 435,1059 4,58
- 50658 YÜREĞİR 75.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 398,3141 10,22 420,1549 6,66
- 49967 KOZAN Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 396,0863 10,62 440,2864 3,94
- 49296 YÜREĞİR Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 390,6453 11,59 416,7931 7,18
- 39812 CEYHAN Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 378,9348 13,89 445,7107 3,3
- 47551 YÜREĞİR TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 377,8331 14,12 416,0523 7,29
- 47155 SEYHAN Erkek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 351,0819 20,2 441,2826 3,82
- 40992 CEYHAN Ceyhan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 334,8015 24,56 378,6028 13,96
- 55888 YÜREĞİR Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 332,2782 25,3 390,8831 11,55
- 47835 ÇUKUROVA Kız Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 291,2473 39,75 424,6336 6
- 49245 ÇUKUROVA Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 395,9752 10,64 479,5802 0,47
- 49860 SEYHAN Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 339,3993 23,27 427,4806 5,59
- 49305 ÇUKUROVA Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 328,2891 26,5 399,6805 9,99
- 40833 İMAMOĞLU İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 308,848 32,96 386,0319 12,49
- 50825 SARIÇAM Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 291,2 39,76 392,1719 11,31
- 40055 YÜREĞİR Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 287,3678 41,4 347,1392 21,21
- 71435 SEYHAN Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 263,4699 52,78 380,2529 13,63
- 40030 CEYHAN Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 228,2073 74,28 350,9454 20,23
- 72381 SEYHAN Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) İngilizce 195,3957 94,36 380,0249 13,68
- 49709 KOZAN Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 183,4033 97,92 381,8382 13,31
- 50211 SEYHAN Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI İngilizce 345,0796 21,75 397,5116 10,37
- 49933 ÇUKUROVA Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 265,4949 51,72 376,2313 14,45
- 39994 CEYHAN Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 260,9594 54,09 346,9112 21,27
- 49694 YÜREĞİR Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 257,1386 56,19 351,6184 20,06
- 40192 ÇUKUROVA Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 254,8808 57,44 358,8171 18,32
- 49363 KOZAN Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 251,7251 59,25 382,8582 13,11
- 50077 ÇUKUROVA Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 250,4713 59,98 362,7017 17,4
- 50014 SEYHAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 243,2062 64,39 323,9141 27,88
- 49547 SEYHAN Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 241,2871 65,59 311,1965 32,13
- 49384 SEYHAN Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ İngilizce 237,8471 67,8 334,9425 24,52
- 50301 SARIÇAM Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 234,0893 70,28 327,5022 26,74
- 39855 SEYHAN Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 232,2374 71,53 325,1523 27,49
- 50294 SEYHAN İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI İngilizce 225,5868 76,08 336,0845 24,2
- 40178 SARIÇAM Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 214,2062 83,91 333,1147 25,05
- 39723 CEYHAN Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 197,8056 93,34 331,4816 25,53
- 39960 SARIÇAM Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 252,7027 58,68 366,3667 16,57
- 40118 SARIÇAM Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 243,0737 64,47 375,7371 14,56
- 49649 ÇUKUROVA Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI Almanca 243,0562 64,48 386,8564 12,32
- 49494 ÇUKUROVA Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI İngilizce 242,4856 64,84 336,1203 24,19
- 50095 ÇUKUROVA Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI Rusça 224,2795 76,97 314,4974 30,98