TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANLARI 2023 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini Tıbbi Sekreterlik bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Tıbbi Sekreterlik taban puanları 2023, Tıbbi Sekreterlik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...
TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 3/3 360,55 338.703
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)70/72 338,98 462.858
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 4/4 333,90 498.008
- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)70/72 332,66 506.788
- Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)50/52 329,10 532.994
- Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)70/72 328,28 539.256
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 2/2 328,17 540.129
- İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)60/62 326,13 555.955
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet)70/72 324,85 566.244
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)70/72 324,32 570.489
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)70/72 323,56 576.683
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 10/10 323,30 578.661
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)60/62 323,17 579.718
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 322,97 581.362
- Mersin Üniversitesi (Devlet)65/67 322,40 586.181
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)60/62 322,08 588.782
- Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)70/72 321,80 591.098
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet)60/62 321,72 591.785
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 3/3 321,64 592.405
- Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)65/67 321,38 594.651
- Ankara Üniversitesi (Devlet)60/62 321,23 595.936
- Gaziantep Üniversitesi (Devlet)80/82 321,09 596.980
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)65/67 320,74 600.027
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet)70/72 319,83 607.803
- Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)40/41 318,90 615.929
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet)55/57 318,57 618.752
- Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet)50/52 316,71 635.315
- Batman Üniversitesi (Devlet)60/62 316,65 635.828
- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet)55/57 314,53 655.166
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)65/67 313,80 661.944
- Kocaeli Üniversitesi (Devlet)65/67 313,38 665.946
- Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet)70/72 312,77 671.478
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)30/31 311,92 679.409
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 311,40 684.299
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet)70/72 311,35 684.761
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 311,25 685.707
- Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)50/52 310,91 688.926
- Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)65/67 310,82 689.865
- Sakarya Üniversitesi (Devlet)60/62 310,48 692.995
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) (Açıköğretim) 1000/1025 310,43 693.482
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 310,33 694.420
- Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 8/8 310,29 694.876
- Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) (İÖ) 60/62 310,11 696.534
- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet)50/52 310,03 697.346
- İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (Burslu) 6/6 310,02 697.420
- Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 5/5 309,03 707.138
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet)30/31 308,53 712.027
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet)60/62 308,30 714.264
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet)60/62 308,22 715.018
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)75/77 306,41 733.190
- İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (Burslu) 3/3 306,17 735.620
- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet)65/67 306,14 735.960
- Siirt Üniversitesi (Devlet)70/72 305,54 742.036
- Bingöl Üniversitesi (Devlet)60/62 305,51 742.348
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 3/3 305,50 742.518
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 5/5 305,45 743.105
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet)70/72 305,41 743.476
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 4/4 305,19 745.781
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 5/5 304,75 750.419
- Giresun Üniversitesi (Devlet)40/41 304,70 750.997
- Balıkesir Üniversitesi (Devlet)60/62 304,02 757.975
- Aksaray Üniversitesi (Devlet)60/62 303,82 760.079
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 5/5 303,62 762.238
- Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) (İÖ) 50/52 303,14 767.249
- İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)50/52 303,11 767.600
- Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Burslu) 7/7 303,09 767.792
- Kırıkkale Üniversitesi (Devlet)60/62 303,09 767.802
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 2/2 302,96 769.191
- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet)60/62 302,62 772.678
- Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 4/4 302,51 773.807
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 302,29 776.218
- Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet)50/52 302,27 776.369
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)45/47 301,76 781.756
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 5/5 301,75 781.863
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet)55/57 301,69 782.506
- Gaziantep Üniversitesi (Devlet)60/62 301,68 782.611
- Uşak Üniversitesi (Devlet)60/62 301,63 783.171
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 301,56 784.040
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet)80/82 300,55 794.767
- Amasya Üniversitesi (Devlet)60/62 300,39 796.548
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 5/5 300,12 799.295
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 8/8 300,02 800.446
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 6/6 300,00 800.592
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 5/5 299,82 802.639
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) (İÖ) 59/61 299,53 805.761
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet)40/41 299,23 809.095
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 299,12 810.344
- Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet)50/52 298,98 811.755
- Sinop Üniversitesi (Devlet)60/62 298,70 814.743
- Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) (İÖ) 58/60 298,55 816.499
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 4/4 298,39 818.251
- Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)40/41 298,38 818.292
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 6/6 298,33 818.815
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 297,88 823.731
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 5/5 297,77 824.903
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet)65/67 297,74 825.252
- Batman Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 297,40 828.946
- Karabük Üniversitesi (Devlet)60/62 296,79 835.686
- Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)60/62 296,61 837.680
- Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Burslu) 14/14 296,29 841.376
- İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (Burslu) 7/7 296,23 841.996
- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 40/41 295,69 848.144
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet)80/82 295,69 848.151
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet)70/72 295,67 848.367
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 5/5 295,66 848.524
- Sakarya Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 295,25 853.142
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 294,81 858.277
- Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)65/67 294,52 861.563
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet)60/62 294,50 861.839
- Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 294,47 862.155
- Kocaeli Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 294,43 862.639
- Ankara Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 150/154 294,00 867.686
- Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet)70/72 293,99 867.820
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)80/82 293,94 868.415
- İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 6/6 293,79 870.039
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 4/4 293,74 870.604
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 3/3 293,63 871.917
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet)40/41 293,40 874.590
- Bartın Üniversitesi (Devlet)70/72 293,37 874.881
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet)65/67 293,04 878.732
- Şırnak Üniversitesi (Devlet)50/52 292,76 882.023
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 291,15 901.194
- Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet)70/72 291,09 901.882
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet)50/52 289,75 917.920
- Kırklareli Üniversitesi (Devlet)65/67 289,40 922.131
- Iğdır Üniversitesi (Devlet)50/52 289,39 922.220
- Siirt Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 288,71 930.531
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 288,43 933.907
- Bingöl Üniversitesi (Devlet)60/62 288,20 936.702
- Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)60/62 287,68 943.129
- Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)75/77 287,22 948.623
- Uşak Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 287,14 949.675
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet)80/82 287,12 949.921
- Bayburt Üniversitesi (Devlet)70/72 287,05 950.874
- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 52/54 286,74 954.632
- Bingöl Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 285,60 969.035
- Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet)49/51 285,47 970.635
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)50/52 285,38 971.841
- Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 285,01 976.662
- Hakkari Üniversitesi (Devlet)50/52 284,69 980.733
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet)50/52 284,52 982.838
- Kastamonu Üniversitesi (Devlet)65/67 284,44 983.780
- Gümüşhane Üniversitesi (Devlet)60/62 283,82 991.966
- Giresun Üniversitesi (Devlet)30/31 283,18 1.000.395
- Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)50/52 283,16 1.000.536
- Amasya Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 283,08 1.001.547
- Ardahan Üniversitesi (Devlet)60/62 282,79 1.005.248
- Kastamonu Üniversitesi (Devlet)65/67 282,42 1.010.048
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)70/72 281,88 1.017.037
- Kastamonu Üniversitesi (Devlet)60/62 281,87 1.017.134
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 280,97 1.029.213
- Karabük Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 280,80 1.031.406
- Bartın Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 280,50 1.035.508
- Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 279,97 1.042.400
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 6/6 279,82 1.044.434
- Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 40/41 279,66 1.046.579
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) (İÖ) 60/62 278,32 1.064.799
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 276,20 1.094.057
- Iğdır Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 40/41 275,53 1.103.297
- Kırklareli Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 275,28 1.106.819
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 273,94 1.125.932
- Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) (İÖ) 65/67 273,26 1.135.676
- Kastamonu Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 272,65 1.144.442
- Bayburt Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 271,90 1.155.218
- İstanbul Üniversitesi (Devlet) (Açıköğretim) 2200/2255 271,34 1.163.398
- Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 270,75 1.172.124
- Kastamonu Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 62/64 270,52 1.175.521
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) (Açıköğretim) 2800/2870 270,42 1.177.013
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 10/10 269,39 1.192.357
- Amasya Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 150/154 262,69 1.295.614
- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 150/154 262,48 1.299.143
- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 170/175 261,90 1.308.394
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 10/10 261,82 1.309.697
- Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 113/116 259,23 1.352.177
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 51/51 257,94 1.373.692
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 20/20 255,35 1.417.824
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 21/21 250,36 1.506.279
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 250,12 1.510.474
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 41/41 244,01 1.626.264
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 243,88 1.628.656
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 15/15 242,93 1.647.265
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 41/41 241,25 1.680.188
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) (Burslu) 15/15 240,04 1.704.645
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 25/25 238,67 1.732.913
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 30/30 236,03 1.788.285
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 17/17 235,39 1.802.010
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 19/19 233,41 1.844.934
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 17/17 230,40 1.911.851
- Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (%50 İndirimli) 56/56 228,23 1.961.784
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 227,81 1.971.657
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 30/30 227,40 1.981.110
- Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 45/45 226,31 2.006.920
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 225,91 2.016.306
- İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (%50 İndirimli) 42/42 225,79 2.019.288
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 1/1 223,71 2.068.865
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 34/34 222,46 2.099.208
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 5/5 222,19 2.105.762
- İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (%50 İndirimli) 17/17 222,17 2.106.244
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 25/25 222,05 2.109.102
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 20/20 221,88 2.113.064
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 30/30 220,63 2.143.851
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 1/1 218,75 2.190.910
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 33/33 218,28 2.202.387
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 12/12 216,17 2.254.519
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 18/18 215,76 2.264.653
- İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 214,28 2.301.730
- Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (%50 İndirimli) 38/38 211,09 2.381.995
- İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 37/37 209,62 2.418.144
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 48/48 200,24 2.633.897
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 53/53 197,59 2.686.639
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 20/20 194,75 2.736.936
- Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 30/30 192,86 2.766.210
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 191,87 2.780.395
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) (%50 İndirimli) 15/12 Dolmadı
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 15/8 Dolmadı
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) (KKTC Uyruklu) 2/— Dolmadı
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 33/24 Dolmadı
- Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 21/16 Dolmadı
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 18/17 Dolmadı