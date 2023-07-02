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TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES GEREKİR Mİ? | ALES şartı olmayan bölümler hangileri?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 2023 yılında ikinci kez uygulanacak. ÖSYM tarafından her sene 3 kez yapılan ALES, lisansüstü eğitim almak isteyenlerin katıldığı bir sınav olup, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylarda aranan koşullar arasındadır. Peki tezsiz yüksek lisans için ALES gerekir mi? ALES şartı olmayan bölümler hangileri? Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 12:02
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES GEREKİR Mİ? | ALES şartı olmayan bölümler hangileri?

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES GEREKİR Mİ? | Yüksek Lisans ve Doktora yapmak için gerekli olan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı), ÖSYM tarafından her yıl 3 kez uygulanmaktadır. Lisans mezunu olma şartı aranan ALES, üniversitelerde lisans üstü eğitim almak için gerekli koşullardan biri olarak görülürken tezsiz yüksek lisans için ise bu şart biraz daha esnemektedir. İşte detaylar...

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES GEREKİR Mİ?

Türkiye'deki üniversitelerde tezsiz yüksek lisans yapabilmek için gerekli olan ALES şartı kaldırıldı. Ancak, tezsiz yüksek lisans programları için bazı üniversiteler ALES puanı şartı getirebilir veya düşük bir ALES puanı kabul edebilir. Bununla birlikte, bu politika üniversiteler ve programlar arasında değişebilir, bu nedenle başvurmayı düşündüğünüz belirli üniversitelerin gerekliliklerini kontrol etmeniz önemlidir.

ALES gerekliliği ve puanlarıyla ilgili güncel bilgilere, başvurmayı düşündüğünüz üniversitelerin web sitelerinden veya ilgili lisansüstü eğitim birimlerinden ulaşabilirsiniz.

ALES ŞARTI OLMAYAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre ALES şartı bulunmaktadır. Ancak, Haziran 2020'de alınan bir kararla, Doktora, Sanatta Yeterlik, Tıpta Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık ve Eczacılıkta Uzmanlık mezunları, tekrar lisansüstü eğitim almak istediklerinde ALES'ten muaf tutulmuşlardır. Aynı şekilde tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan da ALES puanı istenmemektedir.

Ayrıca, mevcut öğretim elemanlarının veya yüksek öğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının farklı bir yükseköğretim kurumuna başvurduklarında ALES'ten muaf oldukları belirtilmiştir.

Meslek Yüksekokullarında zorluklarla karşılaşılan öğretim elemanı pozisyonlarına yapılacak başvurularda, YÖK tarafından belirlenen ve kurumun tecrübe şartı koyması halinde en az tezli yüksek lisans veya belgelendirilmiş lisans mezuniyeti ve başvurulan alanda en az 2 yıllık tecrübe şartı aranarak ALES puanı istenmeyeceği belirtilmiştir.

YÖK tarafından belirlenen 21 bölümdeki Meslek Yüksekokullarının temininde zorluk yaşanan ve ALES'ten muaf olan öğretim elemanı pozisyonları aşağıda listelenmiştir:

  • Aşçılık
  • Atçılık ve Antrenörlüğü
  • Avcılık ve Yaban Hayatı
  • Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
  • Çini Sanatı ve Tasarımı
  • Deri Konfeksiyon
  • Deri Teknolojisi
  • Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
  • Endüstriyel Cam ve Seramik
  • Geleneksel El Sanatları
  • Halıcılık ve Kilimcilik
  • Kozmetik Teknolojisi
  • Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
  • Oto Boya ve Karoseri
  • Otobüs Kaptanlığı
  • Özel Güvenlik ve Koruma
  • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
  • Seramik, Cam ve Çinicilik
  • Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri
  • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
  • Sualtı Teknolojisi

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