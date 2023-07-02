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TEKNİSYEN MAAŞI SON DAKİKA | 2023 teknisyen maaşları ne kadar oldu? Teknisyen Temmuz ara zamlı maaşları

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından memur maaşlarına da düzenleme gelmesiyle teknisyen maaşları güncellendi. En düşük teknisyen maaşlarını merak eden vatandaşlar, arama motorlarında ‘2023 teknisyen maaşları ne kadar oldu? Teknisyen Temmuz ara zamlı maaşları’ sorgulamaları yapıyor. Ara zamlı maaşlar haberimizde…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 10:05
TEKNİSYEN MAAŞI SON DAKİKA | 2023 teknisyen maaşları ne kadar oldu? Teknisyen Temmuz ara zamlı maaşları

2023 TEKNİSYEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU? | Memur maaşlarına her yıl iki kez yapılan zamla birlikte, 2023 teknisyen maaşları güncellendi. 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak yapılan ara zamma refah payı da eklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu. Peki 2023 teknisyen maaşları ne kadar oldu? İşte teknisyen Temmuz ara zamlı maaşları…

TEKNİSYEN TEMMUZ ARA ZAMLI MAAŞLARI

Teknisyen olarak çalışan kişinin maaşı deneyim süresi, firma, yapılan işin kapsamı gibi birçok kritere göre değişmektedir. Teknisyen maaşı 2023 verilerine göre ortalama 18.920 TL civarındadır.

Teknisyen maaşları henüz güncellenmedi. 3 Temmuz Pazartesi günü TÜİK'in açıklayacağı Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisinin ardından ara zamlı memur maaşları güncellenecek. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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