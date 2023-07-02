Haberler Haberler TARIM KREDİ'DE BAYRAM İNDİRİMİ | Fiyatlar dibi gördü! Son gün 6 Temmuz

TARIM KREDİ'DE BAYRAM İNDİRİMİ | Fiyatlar dibi gördü! Son gün 6 Temmuz

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde bayram indirimleri devam ediyor. Temel gıda maddeleri başta olmak üzere temizlik, hijyen, kişisel bakım, bebek ürünleri, abur cubur gibi ihtiyaç duyracağınız tüm kategorilerde, 100'den fazla üründe uygulanan indirimler, 6 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek. İşte peynirden süte, deterjandan temizlik bezine onlarca ürünün fiyatı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 12:11 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 12:12
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