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SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER 2023 | LGS puanı olmadan, Okul puanı ile alan liseler hangileri?

MEB'in gerçekleştirdiği LGS'nin geride kalmasının ardından sınava katılmayan veya istediği puanı alamayan öğrenciler, hangi liselere gidebileceklerini araştırmaya başladı. 1 milyondan fazla öğrenci, gideceği liseyi belirlemek için tercih dönemini beklerken puansız öğrenci alan liseleri merak edenler arama motorlarında 'Sınavsız öğrenci alan liseler 2023, LGS puanı olmadan, okul puanı ile alan liseler hangileri?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 12:00
SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER 2023 | LGS puanı olmadan, Okul puanı ile alan liseler hangileri?

SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılan öğrencileri tercih heyecanı sardı. MEB'in tercih kılavuzunu da yayımlamasının ardından 3-19 Temmuz tarihleri arasında adaylar, gitmek istedikleri liseleri seçecek. Okul puanı ile öğrenci alan liselerde eğitim görmek isteyen öğrenciler ve velileri, arama motorlarında 'Sınavsız öğrenci alan liseler 2023, LGS puanı olmadan, okul puanı ile alan liseler hangileri?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

LGS PUANI OLMADAN, OKUL PUANI İLE ALAN LİSELER HANGİLERİ?

Merkezi yerleştirmelerde okul puanı, OBP, yani Ortaöğretim Başarı Puanı'nın LGS üzerinde etkisi normal durumlarda yoktur. Ancak birden fazla adayın merkezi sınavda aynı puanı alması ve aynı okulu tercih etmelerinin söz konusu olduğu durumlarda, okul puanının LGS üzerinde etkisi bulunmaktadır.

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Yerel yerleştirme işlemlerinde ise; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri ve Okul Başarı Puanının üstünlüğü kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

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