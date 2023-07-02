OKUL ÖNCESİ TABAN PUANLARI 2023 | Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023, Hemşirelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
- Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) 60 411,71 2011 86,0
- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 6 409,37 2226 80,9
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 3 404,62 2707 83,9
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) 60 399,33 3446 85,0
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 80 387,05 5931 82,1
- Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 8 383,29 6998 85,6
- Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 90 375,14 9850 81,9
- Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 374,58 10079 83,2
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 80 372,71 10858 82,2
- Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 369,82 12129 79,9
- Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 70 368,91 12591 82,3
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 366,87 13638 82,0
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 7 366,47 13865 84,9
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 8 365,82 14207 84,2
- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 364,97 14713 81,3
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 364,28 15072 79,5
- İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 8 364,14 15142 81,8
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 70 363,91 15273 78,4
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 363,41 15590 79,5
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 70 362,64 16069 79,7
- Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 70 362,36 16236 81,8
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 362,31 16281 79,9
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 360,75 17245 79,5
- İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 8 360,54 17388 83,4
- Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 70 360,32 17533 78,7
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 359,56 18025 77,4
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 8 358,99 18440 75,7
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 358,37 18857 78,9
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 8 358,17 19011 85,0
- İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 70 358,15 19019 79,4
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 8 357,66 19373 73,7
- Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 70 357,17 19739 80,4
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 70 356,61 20112 78,7
- İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 356,40 20259 79,1
- İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 6 356,38 20272 81,1
- Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 356,03 20547 77,0
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 70 355,79 20725 80,1
- İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 8 355,52 20908 78,2
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 70 354,84 21428 77,9
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 354,59 21637 79,4
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 8 354,55 21662 79,7
- Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 354,10 22022 77,5
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 353,68 22348 79,7
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 352,76 23035 80,5
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 50 352,29 23421 80,6
- Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 352,20 23492 80,0
- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 351,96 23678 75,7
- Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 70 351,73 23852 80,3
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 70 351,36 24155 78,1
- Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 40 351,00 24456 77,1
- Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 350,89 24548 80,0
- Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 350,21 25154 79,4
- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 350,18 25179 79,1
- Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 349,41 25897 79,8
- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 70 348,46 26716 79,9
- Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 347,91 27227 79,0
- Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 347,85 27280 78,1
- Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 347,54 27545 79,8
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 346,62 28447 79,5
- Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 346,52 28566 80,8
- Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 346,48 28609 78,5
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 70 345,57 29500 77,4
- Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 345,34 29735 77,1
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 345,03 30046 77,4
- Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 344,57 30489 78,5
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 70 344,24 30821 78,4
- Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 344,22 30846 78,8
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 343,71 31389 79,0
- Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 343,62 31498 79,0
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 343,54 31593 77,7
- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 343,34 31835 80,2
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 342,95 32236 74,6
- Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 70 342,41 32801 76,5
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 341,90 33344 80,3
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 341,60 33716 80,9
- Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 341,56 33751 79,7
- Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 341,42 33917 76,4
- Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 70 341,09 34292 77,5
- Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 40 341,07 34309 77,6
- Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 340,81 34617 79,6
- Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 340,19 35307 77,7
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 8 336,46 39856 74,9
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 9 336,23 40132 75,8
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 8 330,74 47660 76,7
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 12 327,35 52913 76,2
- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 34 326,64 54018 78,8
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 21 326,57 54132 77,0
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) 2 326,02 55040 70,8
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 13 323,45 59399 81,0
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 27 319,81 66148 79,6
- İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 42 317,80 70138 74,8
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 42 316,61 72560 75,5
- İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 42 314,55 76994 77,6
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) 30 314,02 78152 75,0
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) 12 307,48 93444 79,3
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 42 304,19 102013 77,1
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 39 304,17 102065 74,6
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 42 301,14 110544 74,3
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) 23 295,89 126494 75,4
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 40 293,14 135305 77,4
- İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 38 290,71 143506 76,3
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) 2 283,42 170791 81,3
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 29 280,70 181948 75,1
- Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 42 277,21 196974 79,7
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 19 273,22 215428 73,4
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) 11 272,75 217771 80,7
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 15 272,61 218440 84,0
- İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 34 272,36 219695 77,4
- İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) 4 272,20 220430 76,4
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 38 268,01 241563 76,1
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 5 266,81 247740 80,7
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 13 264,80 258500 74,5
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) 4 260,65 281795 66,5
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) 14 258,99 291584 81,7
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 38 257,93 298084 81,0