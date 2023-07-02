İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI TABAN PUANLARI 2023 | İngiliz Dili ve Edebiyatı başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları 2023, İngiliz Dili ve Edebiyatı başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR

Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.