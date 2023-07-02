İLK VE ACİL YARDIM TABAN PUANLARI 2023 | Paramedik - ATT başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

İLK VE ACİL YARDIM (PARAMEDİK - ATT) TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini İlk ve Acil Yardım bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'İlk ve Acil Yardım taban puanları 2023, İlk ve Acil Yardım başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

İLK VE ACİL YARDIM TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR

Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.