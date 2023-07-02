BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI 2023 | Bilgisayar Programcılığı başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini Bilgisayar Programcılığı bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Bilgisayar Programcılığı taban puanları 2023, Bilgisayar Programcılığı başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Uzaktan Öğretim) (Burslu) 10/10 456,24 69.006
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 409,92 160.807
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 409,82 161.033
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7/7 409,51 161.848
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Uzaktan Öğretim) (Burslu) 9/9 407,65 166.752
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 6/6 406,59 169.613
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 402,35 181.231
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 3/3 400,04 187.832
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 399,86 188.292
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 6/6 397,31 195.873
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 14/14 397,09 196.516
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 8/8 393,05 208.937
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 391,69 213.307
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 391,13 215.062
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 11/11 390,32 217.710
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 389,25 221.234
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 14/14 388,11 225.076
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (Burslu) 10/10 387,97 225.528
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 100/103 386,56 230.388
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 7/7 385,68 233.431
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 14/14 384,51 237.653
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 382,51 244.885
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 9/9 381,84 247.411
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 80/82 379,76 255.099
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 378,27 260.870
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 378,03 261.829
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 6/6 375,39 272.230
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 13/13 374,05 277.748
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 13/13 372,99 282.200
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 372,76 283.141
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 371,90 286.772
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 371,76 287.371
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 370,80 291.519
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 370,27 293.890
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 13/13 369,95 295.247
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 9/9 369,53 297.078
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 368,51 301.527
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 14/14 368,13 303.237
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 367,62 305.558
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 367,39 306.550
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 366,97 308.425
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 12/12 366,71 309.664
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7/7 365,42 315.661
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 14/14 365,24 316.452
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 9/9 364,45 320.138
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 9/9 364,40 320.361
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 363,84 322.997
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 7/7 363,79 323.207
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 362,90 327.550
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 9/9 362,84 327.781
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 362,59 328.877
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 360,80 337.449
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 9/9 360,76 337.652
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 9/9 360,57 338.593
Ankara Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 123/127 359,18 345.513
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (Burslu) 8/8 357,53 353.698
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 355,83 362.566
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 355,31 365.380
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 7/7 354,92 367.491
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 354,74 368.495
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 352,77 379.185
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) (İÖ) 70/72 352,61 380.111
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 352,52 380.617
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 351,54 386.103
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 350,97 389.321
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 6/6 350,18 393.882
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu) 9/9 349,05 400.349
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 346,54 415.156
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7/7 346,22 417.045
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 345,66 420.431
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 9/9 345,32 422.539
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 80/82 343,05 436.550
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 100/103 342,91 437.445
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 342,24 441.642
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 340,87 450.487
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 10/10 340,16 455.072
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 339,65 458.395
Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 338,67 465.059
Ankara Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 337,80 470.884
Mersin Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 335,79 484.688
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 80/80 335,41 487.356
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 334,01 497.192
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 80/82 333,91 497.901
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 333,70 499.425
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 80/82 332,33 509.247
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 70/72 332,06 511.246
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 331,96 511.976
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 331,51 515.238
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 331,45 515.684
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 331,37 516.241
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 329,60 529.228
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 55/57 328,70 535.984
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 328,38 538.479
Yalova Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 328,10 540.662
Kayseri Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 75/77 327,50 545.255
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 327,40 546.164
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (%50 İndirimli) 41/41 326,91 549.919
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 79/79 326,43 553.587
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 325,76 558.870
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) (Açıköğretim) 600/615 324,97 565.285
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 1/1 324,71 567.359
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 323,89 574.001
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 140/144 323,66 575.795
Sakarya Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 82/85 321,47 593.796
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 320,50 602.036
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Burslu) 4/4 320,34 603.438
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 320,14 605.159
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 320,03 606.072
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%25 İndirimli) 8/8 319,99 606.396
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 319,84 607.713
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 319,54 610.423
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 100/103 319,50 610.690
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 42/42 318,61 618.398
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu) 6/6 317,84 625.118
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 316,90 633.575
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 80/82 316,54 636.812
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 316,42 637.895
Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) (İÖ) 50/52 315,87 642.976
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 67/67 315,34 647.671
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 51/51 314,37 656.652
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 81/81 313,72 662.696
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 59/61 313,60 663.813
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 312,15 677.225
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 311,76 680.898
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 311,63 682.129
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 311,45 683.832
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 311,14 686.760
Düzce Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 310,73 690.698
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 80/82 310,52 692.656
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 65/67 309,89 698.751
Ankara Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 309,78 699.860
İstanbul Üniversitesi (Devlet) (Açıköğretim) 500/513 309,77 699.958
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 51/51 309,71 700.490
Ankara Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 309,69 700.664
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 309,00 707.424
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) (İÖ) 55/57 307,16 725.620
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 67/67 306,76 729.677
Mersin Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 306,69 730.384
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 45/47 306,57 731.536
Mersin Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 306,40 733.318
Ordu Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 306,21 735.236
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 305,98 737.614
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 305,98 737.628
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 305,87 738.751
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 305,24 745.290
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 305,09 746.812
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 305,02 747.642
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 304,97 748.151
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 304,79 750.046
Kayseri Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 75/77 304,66 751.448
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 35/35 304,62 751.816
Yalova Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 304,23 755.784
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 31/31 303,95 758.654
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) (İÖ) 60/62 303,03 768.334
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 70/70 302,93 769.519
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 302,85 770.336
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 302,53 773.583
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) (İÖ) 80/82 302,51 773.887
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 302,46 774.337
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 10/10 302,40 775.030
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 1/1 302,34 775.617
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 302,11 778.082
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 60/60 302,00 779.238
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 90/93 301,39 785.885
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) (İÖ) 40/41 300,99 790.065
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 45/47 300,58 794.503
Bartın Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 300,39 796.511
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 300,34 797.037
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 51/51 300,20 798.427
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 46/46 299,73 803.595
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 51/51 299,32 808.057
Uşak Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 299,03 811.189
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 298,77 813.991
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 298,32 818.933
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 298,18 820.564
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 76/76 298,17 820.587
Amasya Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 298,11 821.271
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 298,03 822.180
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 297,77 824.904
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 297,74 825.311
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (Ücretli) 18/18 296,93 834.132
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 42/42 296,77 835.879
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 54/54 296,75 836.052
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 296,73 836.386
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Burslu) 9/9 296,34 840.820
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 28/28 296,02 844.430
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 295,74 847.622
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 295,69 848.202
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 295,67 848.328
Aksaray Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 295,47 850.612
Düzce Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 294,22 865.065
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 294,22 865.103
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 294,11 866.475
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 293,92 868.624
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 5/5 293,82 869.767
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 80/82 292,68 882.953
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 292,22 888.257
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 85/88 292,12 889.415
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 76/76 291,80 893.328
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 55/57 291,49 897.036
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) (KKTC Uyruklu) 1/1 291,14 901.230
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 291,14 901.262
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 290,81 905.187
Sinop Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 290,20 912.464
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 100/103 289,91 916.009
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 289,02 926.636
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 100/103 288,98 927.155
Giresun Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 65/67 288,00 939.201
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 287,95 939.805
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 51/51 287,88 940.595
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 25/25 287,51 945.241
Karabük Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 286,85 953.189
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (%50 İndirimli) 17/17 286,58 956.566
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%25 İndirimli) 32/32 286,10 962.729
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 112/115 285,96 964.410
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 12/12 285,84 966.013
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 285,83 966.075
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 50/52 285,70 967.793
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 285,66 968.286
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 285,57 969.365
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 285,07 975.782
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 41/41 284,94 977.583
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) (İÖ) 50/52 284,86 978.492
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 284,78 979.450
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 284,62 981.508
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 284,46 983.599
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 2/2 283,97 989.849
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 283,89 990.919
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 283,88 991.121
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 283,68 993.791
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 40/41 283,46 996.644
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 283,00 1.002.541
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 90/93 282,95 1.003.227
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 282,42 1.009.993
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 45/47 282,42 1.010.003
Düzce Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 282,32 1.011.387
Kayseri Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 45/47 282,18 1.013.088
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 282,16 1.013.398
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 23/23 282,10 1.014.191
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 5/5 282,07 1.014.569
Ordu Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 281,93 1.016.362
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 35/36 281,89 1.016.900
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 77/77 281,66 1.019.854
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 51/51 281,31 1.024.655
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 280,91 1.029.947
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 280,50 1.035.480
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 14/14 280,47 1.035.929
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 280,32 1.037.947
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 77/77 279,98 1.042.262
Mersin Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 100/103 279,94 1.042.923
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) (Açıköğretim) 1300/1333 279,83 1.044.357
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 279,43 1.049.827
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 55/57 279,33 1.051.147
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 278,88 1.057.204
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) (İÖ) 50/52 278,39 1.063.782
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 28/28 278,27 1.065.427
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 50/50 277,36 1.078.082
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 276,80 1.085.711
Mersin Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 276,56 1.089.029
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 276,52 1.089.559
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 42/42 276,08 1.095.851
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 276,06 1.096.074
Bartın Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 45/47 275,31 1.106.458
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 275,25 1.107.214
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 275,16 1.108.475
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 274,93 1.111.663
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 11/11 274,38 1.119.546
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 274,09 1.123.625
Düzce Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 274,03 1.124.544
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 274,02 1.124.752
Amasya Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 45/47 273,96 1.125.518
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 55/57 273,66 1.129.820
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 52/52 273,57 1.131.216
Bingöl Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 273,48 1.132.401
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 92/95 273,21 1.136.353
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Uzaktan Öğretim) (Burslu) 24/24 273,12 1.137.701
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 55/57 272,64 1.144.627
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 67/67 272,52 1.146.337
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 272,18 1.151.142
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 1/1 271,94 1.154.676
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 271,67 1.158.585
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 70/72 271,25 1.164.789
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 271,18 1.165.799
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 140/144 271,12 1.166.535
Karabük Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 269,62 1.188.851
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 63/65 269,34 1.193.167
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 45/47 269,06 1.197.296
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 268,73 1.202.316
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 268,61 1.204.143
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 268,60 1.204.226
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 25/25 268,55 1.204.939
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 268,34 1.208.075
Siirt Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 268,16 1.210.923
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 30/31 267,90 1.214.938
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 267,88 1.215.258
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 267,62 1.219.170
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 7/7 267,53 1.220.454
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 267,36 1.223.090
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (%25 İndirimli) 40/40 267,24 1.224.792
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 267,17 1.225.993
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 5/5 266,80 1.231.554
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 266,42 1.237.343
Bayburt Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 266,40 1.237.621
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 266,31 1.239.081
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 266,09 1.242.627
Ordu Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 48/50 265,96 1.244.546
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 30/31 265,90 1.245.467
Giresun Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 265,77 1.247.362
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 265,69 1.248.602
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 265,53 1.250.965
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 265,33 1.254.176
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 265,32 1.254.269
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 265,23 1.255.778
Giresun Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 265,21 1.256.097
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 51/51 264,71 1.263.846
Uşak Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 100/103 264,16 1.272.361
Uşak Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 264,00 1.274.922
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 120/123 263,86 1.277.048
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 263,48 1.283.214
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 20/20 263,32 1.285.731
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 52/54 262,52 1.298.477
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 262,30 1.301.950
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) (İÖ) 52/54 261,70 1.311.574
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 261,10 1.321.359
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 35/36 260,23 1.335.630
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 15/15 259,95 1.340.151
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 259,93 1.340.536
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 259,92 1.340.673
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 259,81 1.342.547
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 200/205 259,59 1.346.133
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 51/53 259,33 1.350.457
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İÖ) (%25 İndirimli) 17/17 259,19 1.352.820
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 35/36 259,16 1.353.235
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 258,86 1.358.185
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (Ücretli) 7/7 258,85 1.358.442
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 40/41 258,75 1.360.164
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 258,74 1.360.281
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 258,45 1.365.032
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 4/4 258,19 1.369.469
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 30/31 258,05 1.371.767
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 257,62 1.379.013
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 257,42 1.382.406
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 10/10 257,12 1.387.394
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 256,89 1.391.245
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 30/31 256,53 1.397.606
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 35/36 256,45 1.398.861
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 55/57 256,42 1.399.475
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 256,19 1.403.469
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 255,95 1.407.574
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 255,72 1.411.491
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 30/30 254,96 1.424.553
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) 51/51 254,84 1.426.728
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 254,70 1.428.995
Sinop Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 100/103 254,15 1.438.632
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 253,69 1.446.679
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 253,59 1.448.407
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 253,23 1.454.777
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 253,22 1.454.841
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) 52/52 252,90 1.460.521
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 252,50 1.467.564
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 45/47 252,07 1.475.355
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 62/64 251,58 1.484.031
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 51/51 251,25 1.490.084
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 7/7 251,19 1.490.997
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 251,06 1.493.309
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 35/36 251,05 1.493.550
Ardahan Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 35/36 251,01 1.494.291
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 250,89 1.496.504
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Ücretli) 25/25 250,69 1.500.170
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 94/97 250,33 1.506.702
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 250,33 1.506.787
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 83/86 249,88 1.515.015
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) (Uzaktan Öğretim) 100/103 248,96 1.531.804
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 248,57 1.538.988
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 20/20 248,40 1.542.360
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 18/18 247,65 1.556.170
Iğdır Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 247,24 1.563.972
Şırnak Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 247,02 1.568.037
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 60/62 247,00 1.568.422
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 45/47 246,86 1.571.083
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 244,96 1.607.650
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 244,22 1.621.985
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 243,49 1.636.288
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 243,28 1.640.339
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 242,81 1.649.601
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 242,23 1.660.973
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 55/57 241,65 1.672.272
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 32/32 241,03 1.684.674
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 35/36 240,44 1.696.646
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 55/57 239,17 1.722.459
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 45/47 239,07 1.724.687
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Ücretli) 34/34 238,66 1.733.120
Hakkari Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 40/41 238,09 1.745.094
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 40/40 236,20 1.784.631
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı 50/52 232,02 1.875.594
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı) (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) 80/80 231,83 1.879.787
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 230,77 1.903.375
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Ücretli) 18/18 221,25 2.128.494
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 13/13 214,42 2.298.253
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 20/20 200,81 2.622.188
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) 136/136 197,32 2.691.760
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 13/5 Dolmadı
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 25/13 Dolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 15/11 Dolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 20/13 Dolmadı
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (%50 İndirimli) 51/48 Dolmadı