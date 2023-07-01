KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | Bu hafta kabine toplantısı olacak mı? - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? - 28 Mayıs seçimlerinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesini açıklamıştı. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki kez toplandı. Üçüncü toplantının ne zaman yapılacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar üçüncü toplantıyı ne zaman yapacaklar? Bu hafta kabine toplantısı var mı? Gündemde neler var? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? BU HAFTA VAR MI?

Son olarak 14 Haziran tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar bir araya gelmiş, başta ekonomi olmak üzere birçok konu üzerinde toplantı gerçekleştirilmişti. 24 Haziran tarihinde Kabine Toplantısı'nın gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak Kurban Bayramı tatili sebebiyle üçüncü kez gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın temmuz ayının ilk haftası düzenlenmesi bekleniyor. Tarih netleşince haberimizde yer alacak.

SON TOPLANTIDA HANGİ KARARLAR ALINDI?

14 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda asgari ücretü engelli ve engelli yakını ödeneği ödemesinin erkene alınması gibi konular hakkında açıklama yapılmıştı. Yeni toplantıda da ana gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor.

YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE LİSTESİNDE KİMLER VAR?

📌Cumhurbaşkanı Yardımcısı: CEVDET YILMAZ (yerine geldiği: Fuat Oktay)

📌Adalet Bakanı: YILMAZ TUNÇ (yerine geldiği: Bekir Bozdağ)

📌Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ (yerine geldiği: Derya Yanık)

📌Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: VEDAT IŞIKHAN (yerine geldiği: Vedat Bilgin)

📌Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: MEHMET ÖZHASEKİ (yerine geldiği: Murat Kurum)

📌Dışişleri Bakanlığı: HAKAN FİDAN (yerine geldiği: Mevlüt Çavuşoğlu)

📌Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: ALPARSLAN BAYRAKTAR (yerine geldiği: Fatih Dönmez)

📌Gençlik ve Spor Bakanlığı: OSMAN AŞKIN BAK (yerine geldiği: Mehmet Kasapoğlu)

📌Hazine ve Maliye Bakanlığı: MEHMET ŞİMŞEK (yerine geldiği: Nureddin Nebati)

📌İçişleri Bakanlığı: ALİ YERLİKAYA (yerine geldiği: Süleyman Soylu)

📌Kültür ve Turizm Bakanlığı: MEHMET NURİ ERSOY (yerine geldiği: Mehmet Nuri Ersoy)

📌Milli Eğitim Bakanlığı: YUSUF TEKİN (yerine geldiği: Mahmut Özer)

📌Milli Savunma Bakanlığı: YAŞAR GÜLER (yerine geldiği: Hulusi Akar)

📌Sağlık Bakanlığı: FAHRETTİN KOCA (yerine geldiği: Fahrettin Koca)

📌Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: MEHMET FATİH KACIR (yerine geldiği: Mustafa Varank)

📌Tarım ve Orman Bakanlığı: İBRAHİM YUMAKLI (yerine geldiği: Vahit Kirişçi)

📌Ticaret Bakanlığı: ÖMER BOLAT (yerine geldiği: Mehmet Muş)

📌Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: ABDÜLKADİR URALOĞLU (yerine geldiği: Adil Karaismailoğlu)