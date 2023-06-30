PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI 2023 | Psikoloji başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini Psikoloji bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Psikoloji taban puanları 2023, Psikoloji başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...
PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
- Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 15/15 509,33 715
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 508,42 742
- Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 80/82 497,76 1.316
- Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 496,65 1.388
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 90/93 480,83 2.770
- Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 10/10 476,59 3.269
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 14/14 470,81 4.087
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 470,7 4.105
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 15/15 466,64 4.786
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 100/103 456,73 6.906
- Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 452,09 8.070
- Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 14/14 447,71 9.311
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 443,75 10.666
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 30/30 441,25 11.616
- İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 440,21 12.052
- İstanbul Üniversitesi (Devlet) 100/103 440,1 12.110
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5/5 436,51 13.797
- Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 435,71 14.192
- Ankara Üniversitesi (Devlet) 100/103 435,55 14.281
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 432,27 16.211
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 432,22 16.256
- Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 100/103 428,84 18.751
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 15/15 426,22 21.032
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 423,46 23.727
- Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 422,22 25.016
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 422,09 25.161
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 420,33 27.134
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 417,6 30.467
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 100/103 416,99 31.270
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 416,03 32.520
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 415,16 33.670
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 414,69 34.300
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 409,97 41.183
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) 100/103 408,16 44.013
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 407,72 44.710
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 407,28 45.414
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 10/10 406,07 47.330
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 405,15 48.835
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 80/82 404,61 49.721
- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 404,53 49.844
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) 60/62 403,55 51.481
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 90/93 402,56 53.146
- İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 15/15 401,54 54.871
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) 80/82 400,98 55.868
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 100/103 400,63 56.473
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6/6 399,45 58.568
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) 70/72 399,13 59.078
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 398,61 59.980
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 397,81 61.397
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 16/16 397,5 61.952
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) 40/41 396,59 63.701
- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) 100/103 395,62 65.409
- Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 11/11 394,69 67.153
- Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 394,25 67.999
- Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 394,09 68.300
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 393,78 68.914
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 392,66 71.127
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) 90/93 390,97 74.363
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 13/13 390,69 74.911
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 80/82 389,66 77.012
- Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 389,66 77.022
- Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) (İngilizce) 60/62 389,53 77.269
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) 60/62 389,19 77.981
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 388,98 78.385
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 14/14 388,39 79.638
- Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 387,98 80.450
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 387,18 82.095
- Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) 90/93 387,02 82.404
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 386,23 84.043
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) 70/72 386,14 84.230
- Sakarya Üniversitesi (Devlet) 70/72 385,66 85.165
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 385,49 85.532
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu) 11/11 385,09 86.333
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) 80/82 384,57 87.474
- Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) 80/82 384,49 87.656
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 383,23 90.323
- İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) 80/82 383,21 90.344
- Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (Burslu) 10/10 382,92 90.996
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 41/41 382,02 92.914
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) 70/72 381,56 93.912
- İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 70/72 381,31 94.459
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (Burslu) 12/12 381,22 94.686
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 381,15 94.844
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 380,88 95.435
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 60/62 380,52 96.230
- İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) 60/62 379,33 98.843
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 24/24 378,84 99.990
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Burslu) 15/15 378,52 100.708
- Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 378,27 101.239
- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (Burslu) 1/1 377,7 102.561
- Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 377,23 103.602
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) 100/103 376,47 105.330
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 376,09 106.160
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 8/8 375,75 106.982
- Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 70/72 375,74 106.987
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 13/13 375,59 107.322
- Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 24/24 374,78 109.253
- Mersin Üniversitesi (Devlet) 90/93 374,78 109.254
- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) 60/62 374,6 109.658
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 15/15 374,41 110.101
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) 70/72 374,03 110.990
- Samsun Üniversitesi (Devlet) 70/72 372,85 113.810
- Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Burslu) 10/10 372,63 114.297
- Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 20/20 372,41 114.761
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 372,09 115.589
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 372,04 115.715
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 371,7 116.502
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 70/72 371,63 116.671
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 48/48 371,24 117.668
- Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6/6 370,98 118.284
- Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 70/72 370,98 118.264
- Yalova Üniversitesi (Devlet) 60/62 370,91 118.432
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) 60/62 370,76 118.828
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 370,24 120.119
- Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6/6 368,97 123.231
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 44/44 368,78 123.670
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 13/13 368,68 123.938
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 14/14 368,45 124.492
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Burslu) 15/15 368,37 124.705
- Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) 70/72 368,08 125.441
- Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 367,3 127.401
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 367,22 127.615
- Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) 40/41 366,85 128.558
- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) 70/72 366,55 129.324
- Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,35 129.910
- Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,23 130.213
- İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 366,12 130.536
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,12 130.514
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,08 130.640
- Düzce Üniversitesi (Devlet) 60/62 365,91 131.047
- İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 365,49 132.156
- İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 365,39 132.429
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 14/14 365,12 133.177
- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) 70/72 364,3 135.282
- Uşak Üniversitesi (Devlet) 70/72 364,24 135.429
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 363,99 136.085
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 363,69 136.856
- Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Burslu) 14/14 362,64 139.743
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) 90/93 362,5 140.123
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu) 9/9 362,19 140.914
- Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 362,15 141.038
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (%50 İndirimli) 11/11 362,09 141.214
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 66/66 362,05 141.318
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 361,75 142.155
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 361,16 143.675
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 60/60 361 144.123
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 28/28 360,25 146.188
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 2/2 360,2 146.348
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 60/60 358,91 149.951
- Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) 70/72 358,87 150.050
- Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 7/7 358,66 150.626
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 120/123 358,1 152.269
- Kastamonu Üniversitesi (Devlet) 60/62 357,74 153.262
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (%50 İndirimli) 20/20 356,45 156.980
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 12/12 356,37 157.230
- Bartın Üniversitesi (Devlet) 80/82 356,31 157.396
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 26/26 355,59 159.435
- Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (%50 İndirimli) 15/15 354,91 161.469
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 66/66 354,91 161.480
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 2/2 354,37 163.074
- Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) 80/82 354,27 163.368
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 80/82 353,02 167.155
- Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) 60/62 352,92 167.434
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) 80/82 352,92 167.430
- Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) 70/72 352,21 169.528
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 12/12 350,78 173.923
- Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) 80/82 349,5 177.917
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 9/9 347,81 183.325
- Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 347,43 184.545
- Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 63/63 346,76 186.787
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 30/30 345,82 189.967
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 9/9 345,02 192.550
- Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) 60/62 343,51 197.726
- Bingöl Üniversitesi (Devlet) 90/93 343,01 199.477
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) 60/62 342,44 201.425
- Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) 60/62 341,57 204.414
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 8/8 340,98 206.594
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 9/9 340,24 209.291
- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 51/51 339,82 210.803
- Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 19/19 338,89 214.216
- Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 80/80 337,21 220.542
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 27/27 337,08 221.055
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (Burslu) 14/14 336,84 221.950
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 17/17 336,51 223.194
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 12/12 336,42 223.559
- Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 40/40 333,76 234.050
- Girne Üniversitesi (Kktc) (Burslu) 5/5 332,89 237.599
- İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 32/32 332,35 239.939
- Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 76/76 332,24 240.414
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 15/15 330,64 247.008
- Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 5/5 330,04 249.499
- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (%75 İndirimli) 2/2 329,06 253.627
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 1/1 329,05 253.669
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 61/61 328,22 257.197
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 29/29 328,2 257.284
- Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 66/66 327,93 258.461
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Ücretli) 48/48 326,84 263.245
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 9/9 326,51 264.768
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 15/15 326,04 266.956
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 32/32 325,53 269.271
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (Burslu) 18/18 325,53 269.320
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 9/9 325,24 270.599
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 43/43 324,05 276.083
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 16/16 323,99 276.380
- Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 35/35 323,86 276.920
- Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 85/85 323,74 277.492
- Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 54/54 323,65 277.841
- Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 7/7 322,48 283.324
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 5/5 322 285.632
- Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) (Burslu) 6/6 321,49 288.071
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 71/71 321,42 288.387
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 57/57 319,8 296.510
- Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 25/25 319,5 297.934
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 58/58 319,15 299.675
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Burslu) 10/10 317,64 307.237
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (%25 İndirimli) 35/35 316,78 311.626
- Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 5/5 315,22 319.818
- Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 8/8 314,62 322.958
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 63/63 314,41 324.119
- Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 12/12 313,93 326.610
- Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 16/16 313,87 326.976
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 45/45 313,37 329.613
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 48/48 311,86 337.803
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 1/1 311,36 340.612
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 42/42 310,37 346.230
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (Ücretli) 45/45 310,13 347.664
- Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 22/22 308,78 355.462
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 62/62 308,54 356.802
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 308,13 359.153
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 42/42 307,98 360.066
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 59/59 307,82 360.970
- Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 307,31 364.107
- Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 59/59 307,04 365.708
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 50/50 306,19 370.680
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 305,77 373.301
- Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 11/11 305,64 374.095
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 47/47 305,33 375.943
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 57/57 305,11 377.273
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 18/18 304,14 383.271
- Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 45/45 303,71 385.976
- İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 301,85 397.770
- İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 49/49 301,57 399.602
- Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 12/12 301,5 400.001
- Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (%25 İndirimli) 26/26 301,4 400.713
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 48/48 300,94 403.709
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 28/28 300,72 405.225
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli) 32/32 300,65 405.655
- Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (%50 İndirimli) 2/2 299,07 416.172
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 41/41 298,5 419.970
- Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 45/45 296,67 432.478
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 44/44 295,99 437.125
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 40/40 294,67 446.341
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 293,97 451.258
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Ücretli) 50/50 293 458.200
- İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 35/35 292,81 459.612
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 43/43 292,34 463.055
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 32/32 292,24 463.829
- Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 54/54 291,91 466.188
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 39/39 291,58 468.679
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 25/25 291,52 469.079
- Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (Ücretli) 25/25 288,54 492.065
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 42/42 288,47 492.628
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 24/24 288,4 493.201
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 10/10 287,79 497.815
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 26/26 287,75 498.137
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 13/13 286,98 504.188
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Ücretli) 11/11 285,91 512.759
- Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Ücretli) 60/60 284,93 520.773
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 56/56 284,79 521.948
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 59/59 284,73 522.432
- İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 50/50 284,58 523.619
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 57/57 282,14 543.909
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 281,37 550.507
- Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 34/34 280,86 554.803
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 57/57 280,38 558.958
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (Ücretli) 44/44 280,25 560.137
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 19/19 279,47 566.845
- Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 39/39 279,37 567.803
- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (%50 İndirimli) 5/5 279,04 570.753
- Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 279 571.135
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli) 21/21 278,71 573.691
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 64/64 278,43 576.137
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 55/55 278,39 576.472
- Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 15/15 278,15 578.463
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 24/24 277,69 582.602
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 276,86 590.068
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 276,73 591.287
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 42/42 274,85 608.729
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 45/45 274,64 610.691
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 8/8 273,43 621.893
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 14/14 273,39 622.302
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Ücretli) 51/51 273,13 624.900
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 6/6 272,59 629.983
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 77/77 271,85 637.048
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 271,48 640.510
- Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34/34 271,42 641.052
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 3/3 271,34 641.920
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 17/17 271,08 644.386
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 42/42 270,44 650.732
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 43/43 270,3 652.016
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 45/45 269,82 656.823
- Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 15/15 269,28 662.281
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 8/8 269,09 664.164
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 40/40 268,53 669.848
- Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 14/14 268,51 669.981
- Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Ücretli) 50/50 268,28 672.379
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 2/2 266,68 688.727
- Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (%25 İndirimli) 3/3 266,35 692.154
- İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 10/10 265,41 702.047
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 15/15 265,32 703.010
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 8/8 265,13 704.947
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 41/41 264,55 711.107
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 6/6 264,29 713.833
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Ücretli) 44/44 263,71 720.031
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 31/31 263,33 724.097
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 49/49 263,09 726.600
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 17/17 262,6 731.831
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 43/43 259,73 763.291
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 73/73 259,06 770.775
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (%50 İndirimli) 75/75 258,64 775.685
- Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 51/51 258,44 777.847
- İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 7/7 257,07 793.370
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 33/33 256,43 800.686
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Ücretli) 7/7 255,5 811.497
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34/34 254,49 823.362
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 59/59 253,25 838.082
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 32/32 253,1 839.886
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 11/11 252,75 844.045
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 3/3 251,13 863.698
- Girne Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli) 25/25 251,05 864.716
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 5/5 250,56 870.696
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 54/54 250,52 871.279
- Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 42/42 249,61 882.560
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 41/41 247,9 903.667
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Ücretli) 9/9 247,32 910.945
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (Ücretli) 21/21 246,44 922.113
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 22/22 241,92 980.877
- Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 25/25 236,9 1.048.443
- Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) (%50 İndirimli) 34/34 235,89 1.062.316
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 18/18 234,62 1.079.984
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Ücretli) 7/7 227,32 1.183.117
- Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 24/24 225,44 1.209.973
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (%50 İndirimli) 40/40 224,19 1.228.277
- Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (Ücretli) 5/5 220,68 1.278.537
- Bakü Devlet Üniversitesi (Yurtdışı) (Ücretli) 15/15 209,01 1.442.354
- Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%25 İndirimli) 25/25 165,21 1.774.912