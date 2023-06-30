Haberler Haberler LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2023? | LGS tercih sırası önemli mi? Tercihler nasıl yapılmalı?

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2023? | LGS tercih sırası önemli mi? Tercihler nasıl yapılmalı?

MEB'in liseye geçecek olan 8. sınıf öğrencilerine uyguladığı LGS sınavında sonuçların erişime açılmasıyla adayları tercih heyecanı sardı. Tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından tercih yapacak olan adaylar ve velileri arama motorlarında 'LGS'de kaç tercih hakkı var 2023? LGS tercih sırası önemli mi? Tercihler nasıl yapılmalı?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 15:40
LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2023? | LGS tercih sırası önemli mi? Tercihler nasıl yapılmalı?

LGS'ye katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tercih kılavuzunun açıklamasının ardından araştırmalara başladı. 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Temmuz'a kadar devam edecek olan tercih sürecinde nasıl tercih yapması gerektiğini araştıran adaylar, kaç tercih yapılacağı, tercih sırasının önemli olup olmadığı gibi konuları sorguluyor. İşte detaylar...

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2023?

👉Yerel yerleştirme: 5

👉Merkezi yerleştirme: 10

👉Yatılı yerleştirme: 5

Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmişti. Bu yıl da LGS terci sayısının aynı olması bekleniyor. MEB tercih kılavuzu ile detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.

LGS TERCİH SIRASI ÖNEMLİ Mİ?

10'dan fazla seçeneği olan öğrenciler için yüzdeliğinin yarısından biraz daha yukarıdan (örneğin %5 ise %2'den) yazmak yararlı olacaktır. Alt sınır olarak ise 2 katı kadar (örneğin %5 ise %10) aşağı inilebilir. Ancak gitmek istemediği bir okulu listeye eklemek yerine daha yukarıda (örneğin %6-7'de) tercih bırakılıp, yerel yerleştirme listesine odaklanılabilir.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILMALI?

LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak. LGS tercih sayısı geçen yıl 20 olarak belirlenmişti. Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmişti.

DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Kopil'i görenleri şoke etti! Serhan Arslan 'yok artık' dedirtti!
Arda Güler için dev adım! Resmi açıklama geldi... Planlar tutuyor
Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig deviyle anlaştı
Wanda Nara'dan Icardi açıklaması! Transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2023
2023 torba yasası ne zaman çıkacak?
EVLİLİK KREDİSİ NASIL ALINIR? Başvuru şartları neler?
Emlak Konut Evleri THY kurası ne zaman çekilecek?
LGS taban puanları 2023 (illere göre taban puanlar)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakim Ziyech krizi! Transfer iptal oluyor Hakim Ziyech krizi! Transfer iptal oluyor 15:19
Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig deviyle anlaştı Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig deviyle anlaştı 14:59
Max Kruse'nin yeni takımı resmen açıklandı! Max Kruse'nin yeni takımı resmen açıklandı! 14:50
Transferde olay gelişme! F.Bahçe derken G.Saray... Transferde olay gelişme! F.Bahçe derken G.Saray... 14:42
Kartal'ın ekibine Pereira'dan takviye! İşte geliş tarihi Kartal'ın ekibine Pereira'dan takviye! İşte geliş tarihi 13:23
Barcelona'nın Arda Güler teklifi ortaya çıktı! Barcelona'nın Arda Güler teklifi ortaya çıktı! 12:37
Daha Eski
Diego Perotti'den Fenerbahçe paylaşımı! Diego Perotti'den Fenerbahçe paylaşımı! 12:16
Beşiktaş'a kötü haber! Dönüş tarihi... Beşiktaş'a kötü haber! Dönüş tarihi... 12:05
İngiltere mesaisi! 4 isim için... İngiltere mesaisi! 4 isim için... 11:42
Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı! Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı! 11:39
Wanda Nara'dan Icardi açıklaması! Transferi... Wanda Nara'dan Icardi açıklaması! Transferi... 11:37
Buruk'tan ayrılığa veto! Yıldız isme izin vermedi Buruk'tan ayrılığa veto! Yıldız isme izin vermedi 10:32