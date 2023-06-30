HAZİRAN ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TÜİK 2023 Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

HAZİRAN ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Türkiye İstatistik Kurumu'nun, her ayın başında açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Memur ve emeklilere yapılacak ara zammın öncesinde açıklanacak son veri olması sebebiyle Haziran ayı rakamları büyük merakla bekleniyor. Peki Haziran enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2023 Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte detaylar...

TÜİK 2023 HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileri, 3 Temmuz Pazartesi günü kamuoyuna açıklanacak. Haziran ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı netleşirken bu rakamlar aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için son veri olacak.

3 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon verilerinin ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belli olacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,84 iken, bu anket döneminde yüzde 30,65 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,74 ve yüzde 18,12 olarak gerçekleşmiştir.

MAYIS AYI ENFLASYON VERİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 5 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2023 Mayıs enflasyonu aylık 0,04 oldu. Buna göre, yıllık enflasyon ise %39,59 olarak açıklandı.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in verilerine göre 5 aylık enflasyon verileri şöyle:

👉Ocak ayı enflasyonu: 6,65

👉Şubat ayı enflasyonu: 3,15

👉Mart ayı enflasyonu: 2,29

👉Nisan ayı enflasyonu: 2,39

👉Mayıs ayı enflasyonu: 0,04

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

EMEKLİ MAAŞI ZAM HESAPLAMASI

Emekli maaş zammı hesaplamasında, 5 aylık enflasyon farkı 14,52 olarak çıktı. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek.

7 bin 500-10 bin => Yüzde 45 zam

10 bin-15 bin TL => Yüzde 40 zam

15 bin-20 bin TL => Yüzde 35 zam

20 bin ve üzeri => Yüzde 30 zam

Burada yukarıdaki tablodaki zamların belirlenmesi durumunda, örneğinde 10 bin TL alan emeklinin maaşı 4 bin TL artacakken, 20 bin TL alan emeklinin maaşı yüzde 30 zamla 6 bin TL artacak.

MEMUR MAAŞI ZAM HESAPLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak ayı maaş genelgesine göre en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL olarak açıklandı. Bu evli ve 2 çocuklu bir memurun maaşı. Yine bu rakam net 22 bin TL düzeyine yükselecek. 7 bin 901 TL alan memur emeklisi maaşı da aynı oranda yükselirse bu rakam 14 bin 671 TL olacak. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak.