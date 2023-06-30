FİZYOTERAPİ TABAN PUANLARI 2023 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları 2023, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR

Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.