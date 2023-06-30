Haberler Haberler AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN 2023? | AÖL 3. Dönem sınavı saat kaçta, online mı? - MEB AÖL 2023

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN 2023? | AÖL 3. Dönem sınavı saat kaçta, online mı? - MEB AÖL 2023

Açık Lise sınavlarında 3. dönem için geri sayım başladı. Lise eğitimini açıktan alan kişilerin katılım sağladığı ve MEB tarafından düzenlenen 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştıran öğrenciler için, AÖL 3. Dönem sınavı ne zaman, saat kaçta, online mı? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 12:00
AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN 2023? | AÖL 3. Dönem sınavı saat kaçta, online mı? - MEB AÖL 2023

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Açıköğretim Lise sınavları için araştırmalar hız kazandı. Lise diplomasına sahip olmak isteyen ve açık öğretimden lise eğitimi alan vatandaşlar arama motorlarında 'Açık Lise 3. dönem sınavı ne zaman 2023? AÖL 3. Dönem sınavı saat kaçta, online mı?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, ONLINE MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları Temmuz ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 yılı sınav uygulama takviminde 3. dönem Açık Öğretim Lisesi sınavlarının Temmuz ayında e-Sınav şeklinde yapılacağı duyuruldu. Ancak sınav tarihleri henüz belli olmadı. http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak olan bilgilere ilişkin yeni bir gelişme kaydedildiğinde haberimiz güncellenecektir.

AÖL SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlenmiştir.

Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

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