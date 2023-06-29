TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2023 | Tıp Fakültesi başarı sıralaması ve kontenjanlar

TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından lisans ve ön lisans alanında eğitim görmek isteyen adaylara uygulanan YKS'de, tercih dönemine sayılı günler kaldı. Tıp Fakültesi'nde okumak isteyen kişilerin ise taban puan araştırmaları başladı. İşte 2023 Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar...

TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR

Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.