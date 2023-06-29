Haberler Haberler MEMUR VE EMEKLİYE ARA ZAM MÜJDESİ - SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı

MEMUR VE EMEKLİYE ARA ZAM MÜJDESİ - SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı

Asgari ücret zammının ardından gözler memur ve emeklilerin ara zam haberine çevirilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan memurlara ve emeklilere müjdeli haberi verdi. Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Memur ve emekli maaşlarını enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasında bulunmuş ve zam için yeşil ışığı yakmıştı. Peki, Memur zammı gelecek mi? Emekli maaşına zam gelecek mi? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 15:55
MEMUR VE EMEKLİYE ARA ZAM MÜJDESİ - SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı

SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI | 20 Haziran'da açıklanan asgari ücret Temmuz ara zammına göre, net asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükselmişti. Gözler emekli maaş zammı ve memur maaş zammına çevirilmişti. Peki Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Meclisten ne zaman geçecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. İşte detaylar...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin maaş ve ikramiyesini bayram öncesi yaparak hayır duasını aldık. Memur maaş düzenlemesini bayram sonrası hızlıca gündemimize alacaK, Meclis'e sunacağız." ifadelerini kullandı

YILLARA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

  • 2023: 5.871 TL
  • 2022: 4.516 TL
  • 2021: 2.425 TL
  • 2020: 2.089 TL
  • 2019: 1.861
  • 2018: 1.578
  • 2017: 1.388
  • 2016: 1.265
  • 2015: 1.065
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