KABOTAJ BAYRAMI NE ZAMAN 2023? | Kabotaj nedir, Kabotaj Bayramı neden kutlanır, önemi nedir?

KABOTAJ BAYRAMI | 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasa ile Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğuna dayanan Kabotaj bayramı, her yıl aynı tarihte kutlanan milli bir bayramdır. Peki Kabotaj Bayramı ne zaman 2023? Kabotaj nedir, Kabotaj Bayramı neden kutlanır, önemi nedir? Merak edilen konuları haberimizde sizler için derledik...

KABOTAJ BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanır. 2023 yılında Kabotaj Bayramı, 1 Temmuz Cumartesi gününe denk gelmektedir.

KABOTAJ NEDİR?

Büyük Türkçe Sözlük kabotajın kelime anlamını "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak vermektedir.

"Bir ülkenin, kendi kıyı sularında ve limanları arasında gemi işletme ve liman hizmetlerini tam kontrol altında tutma hakkı vardır. Kabotaj, bir devletin deniz ticaretine ilişkin özel bir ayrıcalık tanıdığı bir konudur. Bu ayrıcalığın sadece vatandaşları tarafından kullanılması, milli ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından dolayı, devletler yabancı bayraklı gemilere kabotaj yasağı uygulama yoluna gitmişlerdir."

Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluğun kabotaj hakkı yoktu. Çünkü Batılı ülkelere verilmiş olan kapitülasyon hakları sebebiyle Osmanlı İmparatorluğu kıyılarında genellikle yabancı bandıralı tekneler hizmet görürlerdi. Ancak 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması uyarınca kapitülasyonlar lağvedildi. Böylece Türkiye kabotaj hakkına kavuştu. Türkiye'nin büyük ölçüde bir yarımada ülkesi oluşu ve kıyı uzunluğunun 8333 kilometre olduğu dikkate alınırsa bu Türk denizciliğine büyük bir imkân tanıyordu. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasaya göre Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirildi. Yasa aynı yıl 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Bu tarih 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 2007 tarihinde kabotaj kelimesine denizcilik kelimesi de eklenerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olmuştur.

KABOTAJ BAYRAMI NEDEN KUTLANIR, ÖNEMİ NEDİR?

Kabotaj Bayramı, bir ülkenin kendi kıyı sularında ve limanlarında deniz ticaretini düzenleme hakkını kutlayan ve milli egemenlik ilkesini vurgulayan önemli bir milli bayramdır. Bu bayram, genellikle denizciler, liman işçileri ve deniz ticaretiyle uğraşan kişilerin çalışmalarını ve emeklerini kutlamak amacıyla kutlanır.

Kabotaj Bayramı, bir ülkenin denizlerdeki egemenliğini ve ticaret potansiyelini vurgular. Ülkenin kendi bandıralı gemileri ve vatandaşları, bu bayramda kabotaj hakkından yararlanır ve ülkenin denizlerinde ticaret yapma imtiyazına sahip olurlar. Bu, yerli denizcilik sektörünü desteklemek, milli ekonomiye katkı sağlamak ve denizcilik yeteneklerini geliştirmek için önemli bir fırsattır.

Kabotaj Bayramı, denizciliğin ve deniz ticaretinin önemini vurgulamanın yanı sıra, ülkenin denizlerdeki egemenliğini ve bağımsızlığını kutlamak için de bir fırsattır. Bu bayram, milli gücü ve ülkenin denizcilik yeteneklerini sergilemek için düzenlenen etkinlikler, törenler ve kutlamalarla kutlanır.

Özetlemek gerekirse, Kabotaj Bayramı, bir ülkenin kendi kıyı sularında ve limanlarında deniz ticaretini düzenleme hakkını kutlayan, milli egemenliği vurgulayan ve yerli denizciliği destekleyen önemli bir bayramdır.