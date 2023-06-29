Haberler Haberler İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | 29 Haziran 2023 İstanbul barajlarında son durum

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | 29 Haziran 2023 İstanbul barajlarında son durum

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI - Kuraklık, küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı. Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'yi geçerken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise aylarca alarm vermesinin ardından nihayet yüzde 10'un üzerine çıktı. 29 Haziran Perşembe barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 12:40 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 13:00
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | 29 Haziran 2023 İstanbul barajlarında son durum

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 29 Haziran Perşembe günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 44,12 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 24,57 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 28,53 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 3,91 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 4,87 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
İtalya'ya giden Hande Erçel transparan tarzıyla mest etti! Sevgilisi Hakan Sabancı ile gezmelere doymuyor
Olgun Şimşek Bodrum tatilinde! EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ıydı sere serpe güneşlendi gözler Olgun Şimşek'in eşi Zeynep ve çocuklarını aradı
Beşiktaş'ta stoper transferi çıkmaza girdi!
Yılın transfer bombası! Alexis ve Cengiz el ele Aslan'a
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hukuk Fakültesi taban puanları 2023
Kabotaj Bayramı mesajları 2023 resimli
Tarım Kredi'de 100'den fazla üründe indirim
En düşük memur, emekli maaşı ne kadar olacak?
Kabotaj Bayramı ne zaman 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? 12:26
Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta? 12:20
Samatta'dan çarpıcı paylaşım! Samatta'dan çarpıcı paylaşım! 12:08
Fenerbahçe - Zenit maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Zenit maçı saat kaçta? 11:47
Becao el yaktı! Alternatifi bulundu Becao el yaktı! Alternatifi bulundu 11:33
Galatasaray - Sturm Graz maçı saat kaçta? Galatasaray - Sturm Graz maçı saat kaçta? 10:58
Daha Eski
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ne zaman göreve başlayacak? Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ne zaman göreve başlayacak? 10:55
Galatasaray - Austria Wien maçı saat kaçta? Galatasaray - Austria Wien maçı saat kaçta? 10:41
Trabzonspor'a müjde! Serbest kaldı Trabzonspor'a müjde! Serbest kaldı 10:37
Galatasaray - Kisvarda FC maçı saat kaçta? Galatasaray - Kisvarda FC maçı saat kaçta? 10:35
Galatasaray - Hull City maçı saat kaçta? Galatasaray - Hull City maçı saat kaçta? 10:30
F.Bahçe'ye Taremi transferinde rakip çıktı! F.Bahçe'ye Taremi transferinde rakip çıktı! 09:44