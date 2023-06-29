ECZACILIK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2023 | Eczacılık Fakültesi başarı sıralaması ve kontenjanlar

ECZACILIK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından lisans ve ön lisans alanında eğitim görmek isteyen adaylara uygulanan YKS'de, tercih dönemine sayılı günler kaldı. Hukuk Fakültesi'nde okumak isteyen kişilerin ise taban puan araştırmaları başladı. İşte 2023 Eczacılık Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar...
ECZACILIK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) 14 429,57 22332 94,7
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) 8 423,60 26069 94,9
- İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Eczacılık (İngilizce) 40 418,34 29558 92,2
- İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) 9 414,56 32222 92,1
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Eczacılık 150 412,21 33852 93,3
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Burslu) 11 411,44 34389 91,0
- Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Eczacılık 130 408,26 36867 92,5
- İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Burslu) 14 408,25 36881 94,5
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Eczacılık 120 407,63 37357 90,5
- Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Eczacılık 140 407,26 37663 92,5
- İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Eczacılık 170 407,11 37786 90,6
- Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Eczacılık (İngilizce) 60 406,76 38048 92,8
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) 8 405,87 38752 90,6
- Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Eczacılık 120 405,75 38859 91,4
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Eczacılık 140 405,33 39179 91,6
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 4 404,92 39498 89,8
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Burslu) 11 404,28 39998 90,7
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Eczacılık 80 404,06 40182 89,1
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Burslu) 11 404,05 40191 90,4
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (Burslu) 11 403,58 40579 92,9
- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Eczacılık 90 403,46 40653 91,5
- Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Eczacılık 70 403,37 40724 90,7
- Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (Burslu) 10 403,25 40828 91,2
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) 6 403,12 40918 93,0
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Eczacılık (Ankara) 70 403,00 41012 91,7
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Burslu) 9 402,40 41500 89,1
- İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Burslu) 11 402,08 41784 89,4
- Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (Burslu) 11 402,03 41821 93,1
- Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) 10 401,84 41970 90,6
- Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) 5 401,64 42160 92,4
- Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Eczacılık 90 401,54 42227 88,9
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Eczacılık 100 400,94 42734 91,3
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Eczacılık 70 400,75 42891 91,8
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) 12 400,47 43118 90,5
- İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) 6 400,06 43484 89,5
- Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Eczacılık 90 399,85 43642 90,1
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Eczacılık 80 399,66 43805 91,6
- Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Eczacılık 90 399,10 44281 90,0
- İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Eczacılık 90 398,82 44530 89,8
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Eczacılık 70 398,34 44925 91,4
- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Eczacılık 80 398,28 44978 88,1
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Eczacılık 90 397,17 45914 90,2
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Eczacılık 90 396,60 46417 90,6
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Eczacılık 140 396,27 46675 90,0
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Eczacılık 90 395,55 47268 88,0
- Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Eczacılık 80 395,05 47694 89,4
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) 9 394,16 48438 89,4
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Eczacılık 90 394,15 48446 90,3
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Eczacılık 80 392,73 49572 89,0
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) 9 392,41 49832 92,7
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) 10 391,81 50369 87,4
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) 7 390,87 51167 86,2
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) 48 389,11 52685 90,9
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (%25 İndirimli) 15 387,08 54419 93,5
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) 13 386,68 54788 89,8
- Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (%50 İndirimli) 48 385,23 56124 91,0
- İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (%50 İndirimli) 74 383,43 57792 89,3
- İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Ücretli) 2 382,78 58370 92,4
- Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (Ücretli) 2 382,22 58887 91,7
- Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) 2 381,98 59086 95,6
- İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) 49 375,85 64870 92,1
- İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) 2 375,24 65479 91,4
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) 12 373,88 66776 93,9
- Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (%25 İndirimli) 59 373,65 67016 91,9
- Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) 48 373,36 67312 92,5
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) 15 371,31 69337 88,9
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (%25 İndirimli) 59 368,80 71852 89,5
- Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) 25 366,16 74509 91,2
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) 28 362,00 78823 92,7
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) 11 361,73 79084 87,4
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) 36 361,25 79594 90,9
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (Ücretli) 44 360,05 80797 92,4
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (%25 İndirimli) 40 357,31 83699 90,4
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) 34 355,97 85193 91,1
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) 28 354,79 86504 89,4
- İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Ücretli) 59 354,11 87279 89,1
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) 33 353,16 88397 91,9
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Ücretli) 51 352,84 88725 89,8
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (%25 İndirimli) 46 349,50 92499 91,1
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) 32 348,44 93732 90,3
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Ücretli) 19 348,28 93923 86,7
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) 14 347,58 94754 92,7
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Ücretli) 13 347,22 95139 92,1
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) 15 346,63 95877 90,3
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) 22 345,75 96942 90,0
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) 38 345,13 97681 90,5
- İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) 34 344,63 98274 86,6
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) 51 343,83 99245 90,2