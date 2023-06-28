Haberler Haberler TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR? | 2023 Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri kaç kere okunur, nasıl getirilir DİYANET?

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR? | 2023 Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri kaç kere okunur, nasıl getirilir DİYANET?

Kurban Bayramı'ndan getirilen Teşrik Tekbirine ilişkin beklenen açılama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Farz namazlarından sonra yerine getirilen ve Peygamber Efendimiz tarafından da getirilen Teşrik Tekbiri hakkında arama motorlarında araştırılan 'Teşrik Tekbiri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2023 Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri kaç kere okunur, nasıl getirilir DİYANET? Kadınlar getirir mi?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte teşrik tekbiri hakkında merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 07:50 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 08:10
TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR? | 2023 Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri kaç kere okunur, nasıl getirilir DİYANET?

Kurban Bayramı'nın dört günü boyunca müslümanlar tarafından bayram namazlarının ardından okunan bir tekbir duruşu olan teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nın gelişiyle gündem oldu. 2023 yılında 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında eda edilen Kurban Bayramı'nda okunacak olan teşrik tekbiri hakkında 'Teşrik Tekbiri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2023 Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri kaç kere okunur, nasıl getirilir DİYANET? Kadınlar getirir mi?' sorgulamaları yapılıyor. İşte merak edilenler...

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE DEMEK?

Arapça'da 'etleri doğrayıp kurutmak' anlamına gelen teşrik hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yayınlanan bilgide şu ifadelere yer verilmiştir:

"Vaktiyle bayramın birinci günü kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında 'eyyam-ı teşrik / teşrik günleri' denilmiştir. Tekbir" ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir."

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Teşrik Tekbiri, Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra okunur.

2023 KURBAN BAYRAMI TEŞRİK TEKBİRİ KAÇ KERE OKUNUR?

Arefe günü sabah namazından itibaren okunmaya başlanan teşrik tekbiri, farz namazından sonra 23 kere okunur.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR DİYANET?

Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.

TEŞRİK TEKBİRİ TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

TEŞRİK TEKBİRİ KADINLAR GETİRİR Mİ?

Diyanet'in internet sitesinde, kadınların teşrik tekbiri getirmesinin vacip olduğu belirtilerek şöyle denilmiştir:

"Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501)."

Öte yandan, Teşrik tekbiri, genel olarak erkekler tarafından getirilen bir bayram tekbiri olup, cami veya açık alanlarda cemaatle birlikte yapılır. Bu, genellikle geleneksel uygulamalardır ve İslam'ın çeşitli mezheplerine göre farklı yorumlanabilir. Kadınların teşrik tekbiri getirip getiremeyeceği konusu, İslam'ın farklı mezhepleri arasında görüş ayrılıklarına neden olmuştur. Bazı mezheplere göre, kadınlar bayram tekbirini evlerinde veya sessizce kendi başlarına söyleyebilirler. Diğer mezheplerde ise kadınlar bayram tekbirini kamusal alanda veya cemaatle birlikte söyleme konusunda farklı yorumlar bulunmaktadır. Bu nedenle, yerel din otoritelerinin veya cami imamlarının verdiği talimatlara uymak önemlidir. Her mezhebin kendi inanç ve uygulamalarına göre farklı kurallar ve önerileri olabilir. Dolayısıyla, kadınların bayram tekbiri konusunda yerel din otoriteleri veya cami yönetiminden bilgi alması en doğrusudur.

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