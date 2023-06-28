KURBAN NASIL YATIRILIR? | Dinen kurban nasıl yatırılmalıdır Diyanet? - Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık yatırma teknikleri

KURBAN NASIL YATIRILIR? | Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte milyonlarca Müslüman, kurban ibadetini yerine getirmek için kollarını sıvadı. Büyükbaş veya küçükbaş hayvanın yatırılmasından ilk bıçağın nereye vurulacağına, etlerin pay edilmesinden nasıl saklanacağına kadar birçok dikkat edilmesi gereken husus bulunan kurban kesimi işlemlerinde, kurban yatırmak da sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki Dinen kurban nasıl yatırılmalıdır Diyanet? - Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık yatırma teknikleri nelerdir? İşte detaylar...

DİNEN KURBAN NASIL YATIRILMALIDIR DİYANET?

Diyanet'in resmi internet sitesinde kurbanlık hayvanı yatırmak için uygulanacak teknik yer almamaktadır. Acı çektirmeden ve olabildiğince hassas davranılması gereken kurbanlığı yatırmak için farklı yöntem ve teknikler kullanılabilir. Özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda metodlar çeşitlenirken en önemli husus tüm işlemlerin dini usullere uygun olarak yapılmasıdır.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK YATIRMA TEKNİKLERİ

Rueff tekniği ile 1 tonluk tosunu 1 kişinin rahatça yatırabildiği, böylelikle kurbanlık hayvanların eziyet çekmediğini belirten uzmanlar, tekniğin uygulanma yöntemini de anlattı. Rueff tekniğinin uygulaması sırasında yaklaşık 8 metre uzunluğunda bir ip önce hayvanın boynuzlarına, ardından enseye, göğsüne ve arka bacaklarına gelecek şekilde halkalar oluşturuluyor. İp arkadan bir kişi tarafından çekilince kurbanlık hayvan kendisini içgüdüsel olarak yavaşça yere bırakıyor.

Veteriner hekimlerin operasyonlar için kullandığı bir yatırma tekniği olan Rueff, tekniğiyle kesim alanına getirilen ve başı sabitlenmiş olan bir büyükbaş hayvanı, 7-8 metre uzunluğundaki tek parça bir iple, önce boynunuzdan bu ipi sabitliyoruz. Kalan kısmında birinci halkayı enseden, ikinci halkayı göğüsten, üçüncü halkayı karından yaptıktan sonra ipin geri kalan ucuyla arkaya geçiyoruz ve yavaşça güç veriyoruz. Güç verdiğimizde hayvan kendisinin zapt edildiğini hissediyor ve bu yatma hissi doğuruyor. Çektikçe hayvan zorlanmadan olduğu yere yığılıyor.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK YATIRMA TEKNİKLERİ

Yukarıda detaylı olarak anlattığımız Rueff tekniğini küçükbaş hayvanları yatırmak için de kullanabilirsiniz.

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

❗ Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

❗ Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

❗ Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

❗ Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

❗ Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.