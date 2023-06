KURBAN BAYRAMI'NDA OKUNACAK DUA DİYANET | Kurban Bayramı'nda çekilecek zikir ve tesbihler, kılınacak namazlar

Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran Çarşamba günü eda edilecek. Kurbanların Allah için kesildiği ve kurban etlerinin maddi durumu yetersiz kişilere dağıtıldığı bu bayramda, aynı zamanda Hac ibadeti dse yerine getiriliyor. İslamiyet'in iki büyük bayramından birisi olan ve Ramazan Bayramı'ndan sonra, Zilhicce ayının 10. gününde kutlanan Kurban Bayramı ile ilgili arama motorlarında araştırılan 'Kurban Bayramı'nda okunacak dua Diyanet, Kurban Bayramı'nda çekilecek zikir ve tesbihler, kılınacak namazlar' konularını haberimizde derledik.

KURBAN BAYRAMI'NDA OKUNACAK DUA DİYANET

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî', V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).

🤲Kurban kesilirken üç defa "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ

🤲"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim." (En'âm, 6/162-163)

اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ

🤲"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)

Öte yandan Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, her fırsatta dua etmemizi istemiş, dualarımıza meleklerin "âmin" dediğini müjdelemişlerdir. Dualarımızda Allah'tan hayırlı ve güzel şeyler istediğimizi tavsiye etmişlerdir:

🤲"Kendinize hayırdan başka bir şeyle dua etmeyin. Çünkü melekler dualarınıza âmin derler" buyurmuşlardır. (Müslim, Cenâiz 7)

Ayet-i kerîmede buyrulur:

🤲"(Ey Resûlüm!) De ki: Sizin dua ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?" (el-Furkân, 77)

KURBAN BAYRAMI'NDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER

1) Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.

2) Eşhedü el-lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. İlâhen vâhiden sameden lem yettehiz sâhibeten ve lâ veledâ.

3) Eşhedü el-lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumît. Ve hüve hayyul-lâ yemût. Biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.

4) Hasbiyallâhu ve kefâ. Semiallâhu limen deâ. Leyse verâ-allâhi müntehâ.

5) Allâhümme lekel hamdü kellezî neqûl, ve hayram-mimmâ neqûl. Allâhümme leke salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî ve leke rabbi türâsî. Allâhümme innî eûzü bike min azâbil qabri ve min şetâtil emri, Allâhümme innî es-elüke min hayri mâ tecrî bihirrîhu.

KURBAN BAYRAMI'NDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

300 Defa Subhanallâhi Ve Bi Hamdihi Ölmüşlerimize Okunur. Ayrıca Zilhicce ayında çekilen aşağıdaki tesbihler de bayram vakti yenilenebilir:

🤲Subbuhun Guddusun Rabbuna Rabbul Melâıketı Verruh 100 Defa2.Günü Subhanallâhi Ve Bi Hamdihi Subhanallâhıl Azim 100 Defa

🤲Subhanallâhi Ve Bi Hamdihi Subhanallâhıl Azim 100 Defa

🤲Lâ Havle Velâ Guvvete Illâ Bıllâhil Alıyyil Azım 100 Defa

🤲Hasbiyallâhu Lâ Ilâhe İllâllâhu Aleyhi Tevekkeltü Ve Hüve Rabbül Arşil Azim 100 Defa

🤲Allahümme Inneke Afüvvün Kerimun Tuhibbul Affe Fağfu Anni 100 Defa

🤲Lâ Ilâhe Illâ Ente Subhaneke İnni Küntü Mınez Zalimin 100 Defa

🤲Rabbi İnni Messenıyeddurru Ve Ente Erhamurrahimin 100 Defa

🤲Hasbunallâh Ve Nığmel Vekil 100 Defa

🤲1000 Defa Ihlâs

KURBAN BAYRAMI'NDA KILINACAK NAMAZLAR

Diyanet'in resmi internet sitesinde, Kurban Bayramı namazı ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir:

"Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir."

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

1. Rekat

🙏"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.

🙏"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

🙏Subhaneke'yi okuruz.

🙏Euzü-besmele çekeriz.

🙏Fatiha okuruz.

🙏Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

🙏Rüku'ya gideriz.

🙏Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

🙏Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

🙏Besmele çekeriz.

🙏Fatiha okuruz.

🙏Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

🙏Rüku'ya gideriz.

🙏Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

🙏Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

🙏"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.