ET NASIL SAKLANIR? Kurban eti buzdolabında, buzlukta nasıl saklanmalıdır? - Dana eti, koyun eti saklama koşulları

ET NASIL SAKLANIR? | Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte kesilen kurbanlar mideleri doldurdu. Kalan etleri saklamak için ise arayışlar başladı. Kesilen kurbanların etlerini uygun koşullarda, bozulmayacak şekilde saklamak isteyen vatandaşlar arama motorlarında 'et nasıl saklanır? Kurban eti nasıl saklanmalıdır? - Dana eti, koyun eti saklama koşulları' araştırıyor. İşte merak edilenler...

KURBAN ETİ NASIL SAKLANMALIDIR?

🍖Etler, porsiyonlara ayrılarak temiz kaplara konulmalı ve önce güneş görmeyen serin bir yerde 5-6 saati geçmeyecek şekilde bekletilmelidir.

🍖Etin dayanma süresi, kesim kalitesi ve et parçasının büyüklüğüne göre değişir ve büyük parçalar 5-6 gün buzdolabı koşullarında muhafaza edilebilir. Kıymalık etler de aynı koşullarda ortalama 3 gün saklanabilir.

🍖Kurban etinin, 12 saat süreyle buzdolabında bekletildikten sonra tüketilmesi lezzet ve aroma açısından önemlidir.

🍖Ette bozulma veya farklı bir koku hissedildiğinde kesinlikle tüketilmemelidir.

🍖Etlerin büyük parçalar olarak değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak, hijyenik ve sağlam buzdolabı poşetinde saklanması gerekir.

🍖Pirzola, biftek, köfte gibi etleri dondurmadan önce her dilimin arasına pişirme kağıdı koymak, birbirlerine yapışmadan muhafaza edebilmeyi sağlar. Böylece her seferinde gerekli miktar çözdürülebilir, geri kalanı derin dondurucuda bırakılabilir.

🍖Doğru saklama yöntemlerinin kullanılmasıyla etler, derin dondurucuda -18 santigrat derecede 3 ay saklanabilir.

🍖Donmuş bir et oda sıcaklığında değil, normal buzdolabı koşullarında çözdürülmelidir.

🍖Etleri çözüldükten sonra geri dondurmak, doğrudan gıda zehirlenme riskini artırır.

DANA ETİ NASIL SAKLANIR?

🍖Öncelikle kurban eti kesildiği gün pişirilmemelidir. Bunun yerine en az 12 saat dinlendirilmesi lezzetini arttıracaktır.

🍖Kurban etini uzun süre saklamak istiyorsanız, buzdolabının dondurucu bölümünü kullanabilirsiniz. Kurban eti buzdolabının normal kısmında en fazla 5-6 gün saklanabilirken, daha uzun saklamak için mutlaka dondurucu kısmı kullanılmalıdır.

🍖Birkaç gün içerisinde dondurucuya konulmayan ve tüketilmeyen etler, kokmaya ve yeşillenmeye başlar. Böyle bir durumla karşılaştığınızda etin bozulan kısımları kesilerek atılmalı ve tüketilmemelidir.

🍖Diğer et türlerine göre daha çabuk bozulan kıyma, buzdolabında en fazla 3 gün bekletilmelidir. Etleri keserken mutlaka temiz malzemeler kullanılmalıdır. İsteğe göre etler kavurma yapıldıktan sonra hava almayan poşetlerde muhafaza edilebilir.

🍖Kurban eti, parçalara ayrılarak derin dondurucuda saklanabilir. Bunun için parçaladığınız etleri porsiyonlara ayırın ve buzdolabı poşetlerine yerleştirin. Hava almayacak şekilde kapatıp üzerine tarih etiketi yapıştırın. Bu şekilde buzlukta 6-8 aya kadar muhafaza edebilirsiniz.

🍖Kurban etinin bir kısmını kasaptan çektirerek kıyma haline getirin. Kıymaları, porsiyonlara ayırın ve streç film ile kapatın. Kıymayı, buzlukta 4 aya kadar muhafaza edebilirsiniz.

KOYUN ETİ NASIL SAKLANIR?

🍖Rosto (yağsız, sinirsiz, bacaktan karına doğru budun bir parçası) etini parçalar halinde hazırlayın. Buzdolabı poşeti ya da streç film ile sıkıca sarın. Derin dondurucuya yerleştirin.

🍖Kemikli eti saklamak için ise parçaları arasına folyo koyun. Ya da tek tek streç ile sarın dondurucuya yerleştirin.

🍖Koyun eti, yukarıdaki şekilde saklanmışsa, 4 ile 8 aya kadar tazeliğini koruyarak dondurucuda muhafaza edilir.

KURBAN ETİ BUZDOLABINDA KAÇ GÜN SAKLANIR?

🍖Kurban eti buzdolabının normal kısmında en fazla 5-6 gün saklanabilir

🍖Diğer et türlerine göre daha çabuk bozulan kıyma, buzdolabında en fazla 3 gün bekletilmelidir.

KURBAN ETİ BUZLUKTA, DERİN DONDURUCUDA KAÇ GÜN SAKLANIR?

Hava almayacak şekilde paketlenen kurban eti, buzlukta veya derin dondurucuda 6-8 aya kadar saklanabilir.

PİŞMİŞ KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

Pişmiş etler ve kıymalar da buzlukta saklanabilir. Et saklama koşulları yanı sıra kıyma saklamak isteyen kişiler öncelikli olarak kıymayı kavurmalı ve sonrasında porsiyonluk poşet içerisine koyarak buzluğa kaldırmalıdır. Pişmiş etler dondurucuya kaldırıldıktan sonra kullanılmak istenildiğinde çözünme işlemine dikkat etmek gerekir. Derin dondurucudan çıkan et öncelikli olarak buzdolabına koyulmalı ve orada çözünmesi beklenmelidir.

Pişmiş şekilde buzdolabına koyulacak etlerin ise 3 sıra şeklinde üst üste dizilmesi gerekir. Aksi halde dizilen etler bir yandan formunu kaybederken diğer bir yandan da sıklaşan etlerin arasında buzlanmalar oluşur. Aynı zamanda kemik sularını da ilerleyen zamanlarda kullanmak isteyen kişiler bu suları porsiyonlarsa ayırabilir. Buz küplerinin içerisinde ya da buz torbalarının içerisinde de et suyunu saklamak oldukça mümkündür. Et suları sayesinde çorbalar ve yemeklere lezzet vermeniz kolay olur.