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TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR? NE ZAMAN, NASIL GETİRİLİR? KAZASI OLUR MU? DİYANET

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte bazı merak edilen konulara dair sorular da gündeme geliyor... Bu araştırma konularından biri olan teşrik tekbirine dair bilgiler habermizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 17:20
TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR? NE ZAMAN, NASIL GETİRİLİR? KAZASI OLUR MU? DİYANET

Diyanet'ten edinilen bilgiler ışığında teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına geliyor.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR VE NASIL GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri ise, arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, 23 farz namazının arkasından birer defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilmesi anlamına gelmektedir.

TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI

Şöyledir: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur." Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'ûd (r. anhümâ)'ya dayanır.

Peki, teşrik tekbiri kazası nasıl olur? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması:

TEŞRİK TEKBİRİNİN KAZASI

Teşrik günlerinde herhangi bir namazdan sonra tekbir getirilmesi unutulursa, Kurban bayramının 4. günü ikindi namazı dahil kılınacak bir namazın farzının peşinden kâzâ edilmesi gerekir.

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