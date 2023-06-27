KURBAN KESİM YERLERİ 2023 | İstanbul'da nerelerde kurban kesilir? - Anadolu, Avrupa Yakası ilçelere göre kurban kesme yerleri

KURBAN KESİM YERLERİ 2023 | Kurban Bayramı, bu sene 28 Haziran Çarşamba gününden itibaren eda edilecek. İslam aleminin ikinci bayramı olan ve her yıl Zilhicce ayının 10. günü kutlanan Kurban Bayramı'nda Hac ve kurban kesme ibadetleri yerine getirilir. İstanbul'da kurban kesecek vatandaşlar arama motorlarında 'Kurban kesim yerleri 2023, İstanbul'da nerelerde kurban kesilir? - Anadolu, Avrupa Yakası ilçelere göre kurban kesme yerleri' sorgulamaları yaparken merak edilenleri haberimizde derledik...
İSTANBUL'DA NERELERDE KURBAN KESİLİR?
İstanbul'da bu yıl 289 kurban satış alanında ve 16 kesimhanede hizmet verileceği belirtildi. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17). Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).
Ayrıca hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, XIII, 360).
İSTANBUL AVRUPA YAKASI İLÇELERE GÖRE KURBAN KESME YERLERİ
İstanbul'daki kurban kesim ve satış yerleri, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde paylaşılmıştır.
- ARNAVUTKÖY
Satış Yeri: 3
Kesim yeri: 5
- AVCILAR
Satış Yeri: 2
Kesim yeri: 4
- BAĞCILAR
Satış Yeri: 0
Kesim yeri: 31
- BAHÇELİEVLER
Satış Yeri: 1
Kesim yeri: 15
- BAKIRKÖY
Satış Yeri: 0
Kesim yeri: 1
- BAŞAKŞEHİR
Satış Yeri: 1
Kesim yeri: 15
- BAYRAMPAŞA
Satış Yeri: 3
Kesim yeri: 16
- BEŞİKTAŞ
Satış Yeri: 0
Kesim yeri: 1
- BEYLİKDÜZÜ
Satış Yeri: 3
Kesim yeri: 6
- BEYOĞLU
Satış Yeri: 0
Kesim yeri: 6
- BÜYÜKÇEKMECE
Satış Yeri: 1
Kesim yeri: 16
- ÇATALCA
Satış Yeri: 138
Kesim yeri: 138
- ESENLER
Satış Yeri: 0
Kesim yeri: 12
- ESENYURT
Satış Yeri: 1
Kesim yeri: 10
- EYÜPSULTAN
Satış Yeri: 3
Kesim yeri: 7
- FATİH
Satış Yeri: 0
Kesim yeri: 6
- GAZİOSMANPAŞA
Satış Yeri: 0
Kesim yeri: 14
- GÜNGÖREN
Satış Yeri: 0
Kesim yeri: 6
- KAĞITHANE
Satış Yeri: 5
Kesim yeri: 5
- KÜÇÜKÇEKMECE
Satış Yeri: 0
Kesim yeri: 23
- SARIYER
Satış Yeri: 1
Kesim yeri: 6
- SİLİVRİ
Satış Yeri: 1
Kesim yeri: 103
- SULTANGAZİ
Satış Yeri: 1
Kesim yeri: 20
- ŞİŞLİ
Satış Yeri: 1
Kesim yeri: 3
- ZEYTİNBURNU
Satış Yeri: 3
Kesim yeri: 3
İSTANBUL ANADOLU YAKASI İLÇELERE GÖRE KURBAN KESME YERLERİ
- Adalar
Satış Yeri: 2
Kesim yeri: 1
- Ataşehir
Satış Yeri: 7
Kesim yeri: 10
- Beykoz
Satış Yeri: 0
Kesim yeri: 51
- Çekmeköy
Satış Yeri: 12
Kesim yeri: 12
- Kadıköy
Satış Yeri: 0
Kesim yeri: 6
- Kartal
Satış Yeri: 1
Kesim yeri: 16
- Maltepe
Satış Yeri: 4
Kesim yeri: 10
- Pendik
Satış Yeri: 1
Kesim yeri: 99
- Sancaktepe
Satış Yeri: 2
Kesim yeri: 38
- Sultanbeyli
Satış Yeri: 1
Kesim yeri: 3
- Şile
Satış Yeri: 0
Kesim yeri: 130
- Tuzla
Satış Yeri: 2
Kesim yeri: 41
- Ümraniye
Satış Yeri: 2
Kesim yeri: 2
- Üsküdar
Satış Yeri: 0
Kesim yeri: 12