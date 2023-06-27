BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? | 2023 Kurban Bayramı hava güneşli mi, yağmur yağacak mı? 28, 29, 30 Haziran hava durumu

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın eda edileceği 28, 29, 30 Haziran, 1 Temmuz tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde sıcak havalar etkisini her geçen gün artırırken MGM'nin raporunun ardından '2023 Kurban Bayramı hava güneşli mi, yağmur yağacak mı? 28, 29, 30 Haziran hava durumu' konuları, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte bayramda hava durumu...

2023 KURBAN BAYRAMI HAVA GÜNEŞLİ Mİ, YAĞMUR YAĞACAK MI?

Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 28 Haziran Çarşamba günü ülke genelinde sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Güneydoğu'da yerel olarak yüksek sıcaklık uyarıları yapılırken bayramın ikinci günü ise Marmara ve Karadeniz Bölgeleri başta olmak üzere ülkenin kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar üzerinde yüksek etkisi olmayacağı düşünülen yağışlar, aynı gün İstanbul'u terk edecek. Bayramın kalanında ise ülkede güneşli hava etkisini artırarak sürecek.

28 HAZİRAN HAVA DURUMU

29 HAZİRAN HAVA DURUMU

30 HAZİRAN HAVA DURUMU

1 TEMMUZ HAVA DURUMU