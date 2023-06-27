Haberler Haberler BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? | 2023 Kurban Bayramı hava güneşli mi, yağmur yağacak mı? 28, 29, 30 Haziran hava durumu

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? | 2023 Kurban Bayramı hava güneşli mi, yağmur yağacak mı? 28, 29, 30 Haziran hava durumu

Kurban Bayramı 2023 yılında Haziran ayının son günlerine denk gelirken bayramda kurban kesecek ve ziyaretlerde bulunacak olan vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarını araştırmaya başladı. 4 gün süren Kurban Bayramı boyunca hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'Bayramda hava nasıl olacak? 2023 Kurban Bayramı hava güneşli mi, yağmur yağacak mı? 28, 29, 30 Haziran hava durumu' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 09:40
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? | 2023 Kurban Bayramı hava güneşli mi, yağmur yağacak mı? 28, 29, 30 Haziran hava durumu

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın eda edileceği 28, 29, 30 Haziran, 1 Temmuz tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde sıcak havalar etkisini her geçen gün artırırken MGM'nin raporunun ardından '2023 Kurban Bayramı hava güneşli mi, yağmur yağacak mı? 28, 29, 30 Haziran hava durumu' konuları, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte bayramda hava durumu...

2023 KURBAN BAYRAMI HAVA GÜNEŞLİ Mİ, YAĞMUR YAĞACAK MI?

Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 28 Haziran Çarşamba günü ülke genelinde sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Güneydoğu'da yerel olarak yüksek sıcaklık uyarıları yapılırken bayramın ikinci günü ise Marmara ve Karadeniz Bölgeleri başta olmak üzere ülkenin kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar üzerinde yüksek etkisi olmayacağı düşünülen yağışlar, aynı gün İstanbul'u terk edecek. Bayramın kalanında ise ülkede güneşli hava etkisini artırarak sürecek.

28 HAZİRAN HAVA DURUMU

29 HAZİRAN HAVA DURUMU

30 HAZİRAN HAVA DURUMU

1 TEMMUZ HAVA DURUMU

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de yeni teknik direktör belli oldu! Bayram sonrası imzayı atıyor: Kulüp tarihine geçecek…
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan ilk paylaşım! Coldplay konserinde aşka geldiler Hande Erçel'in telefonundaki duvar kapağı bomba...
Eski dostlar F.Bahçe'de buluşuyor!
G.Saray'dan orta sahaya bomba transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2023 Kurban Bayramı hastaneler açık mı?
KURBAN ETİ KESİLDİKTEN KAÇ SAAT SONRA YENİR, NASIL DİNLENDİRİLİR?
2023 Haziran enflasyon ne zaman açıklanacak?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
26 - 27 Haziran banka, kargo, hastane açık mı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'ya İngiliz golcü! Menajerler önerdi Fırtına'ya İngiliz golcü! Menajerler önerdi 09:47
Aslan'a bir sol bek adayı daha! Aslan'a bir sol bek adayı daha! 09:28
İspanyol basını yazdı! Beşiktaş'a Montero müjdesi İspanyol basını yazdı! Beşiktaş'a Montero müjdesi 09:27
Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... 23:39
Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... 23:35
Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! 23:30
Daha Eski
Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! 23:28
Özel Olimpiyatlar sporcuları Türkiye'ye döndü! Özel Olimpiyatlar sporcuları Türkiye'ye döndü! 23:03
Eski dostlar F.Bahçe'de buluşuyor! Eski dostlar F.Bahçe'de buluşuyor! 22:36
G.Saray istiyordu! F.Bahçe o yıldızı kapıyor G.Saray istiyordu! F.Bahçe o yıldızı kapıyor 22:33
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu 22:33
Kartal golcüsünü Ada'da buldu! Kartal golcüsünü Ada'da buldu! 22:33