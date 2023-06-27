Haberler Haberler BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI? | 2023 Kurban Bayramı acil servis, sağlık ocağı, ASM'ler açık mı? Aile hekimleri çalışıyor mu?

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI? | 2023 Kurban Bayramı acil servis, sağlık ocağı, ASM'ler açık mı? Aile hekimleri çalışıyor mu?

Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte Müslümanları heyecan sardı. Çeşitli hayvanların İslami koşullara uygun olarak kesildiği bu bayramda, çeşitli kazaların yaşanması da kaçınılmaz oluyor. Kesilecek hayvanın ters hareketi, acemi kasaplar ve dikkatsizlik gibi sebeplerle meydana gelen kazaların ardından arama motorlarında 'Bayramda hastaneler açık mı? 2023 Kurban Bayramı acil servis, sağlık ocağı, ASM'ler açık mı? Aile hekimleri çalışıyor mu?' sorularının cevabı araştırılıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 09:29 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 09:50
BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI? | 2023 Kurban Bayramı acil servis, sağlık ocağı, ASM'ler açık mı? Aile hekimleri çalışıyor mu?

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI? | Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte İslam aleminin en önemli iki bayramından biri eda ediliyor. Hz. İbrahim peygambere kadar uzanan Kurban Bayramı'nda Allah için kurban edilen hayvanların etleri, maddi durumu iyi olmayan kişilere veya yardım kuruluşlarına bağışlanırken bazı kazalar da kaçınılmaz oluyor. Peki 2023 Kurban Bayramı acil servis, sağlık ocağı, ASM'ler açık mı? Aile hekimleri çalışıyor mu?

2023 KURBAN BAYRAMI'NDA ACİL SERVİSLER AÇIK MI?

Acil Servisler ve burada çalışan nöbetçi sağlık görevlileri, Kurban Bayramı boyunca hizmet verecektir. Haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veren acil servisler, yalnızca durumu acil olan hastalara hizmet vermekte olup boş yere acil servis çalışanları meşgul edilmemelidir.

2023 KURBAN BAYRAMI SAĞLIK OCAĞI, ASM, AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı'nda Aile Sağlığı Merkezi (ASM), eski adıyla Sağlık Ocakları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla burada çalışan aile hekimleri de Kurban Bayramı boyunca yani 28 Haziran Çarşamba, 29 Haziran Perşembe, 30 Haziran Cuma ve 1 Temmuz Cumartesi günleri çalışmamaktadır. Aile hekimleri, 3 Temmuz Pazartesi gününden itibaren çalışmaya başlayacaktır.

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