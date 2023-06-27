Haberler Haberler 28 Haziran bayram namazı saat kaçta? Kurban Bayramı namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

28 Haziran bayram namazı saat kaçta? Kurban Bayramı namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

2023 Kurban bayramı geldi çattı. Milyonlarca müslüman için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı için müslümanların merakla beklediği bayram namazı saatleri tüm illerde Diyanet tarafından açıklandı. Peki, bayram namazı saat kaçta? 28 Haziran İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ve tüm illerdeki namaz saatleri ve Kurban Bayramı'na dair tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 08:10 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 08:10
28 Haziran bayram namazı saat kaçta? Kurban Bayramı namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Her yıl olduğu üzere bu yıl da kurban bayramı milyonlarca insan tarafından kutlanacak. Kurban Bayramı yaklaştıkça hakkındaki araştımalarda artıyor. Kurban Bayramı hakkında bilgiler arama motorları aracılığıyla ediniliyor. İstanbul bayram namazı saati gibi detaylar bu araştırmaların içerisinde yer alıyor. Türkiye'nin en kalabalık şehrinde milyonlarca kişi bayram namazı saatini öğrenmek ve erkenden camideki yerini almak için bilgi arayışında. Kurban Bayramı namaz vakitleri Diyanet İşleri tarafından açıklandı. Milyonlarca kişi bayram namazı saatleri ve diğer ibadetler ile ilgili detayları araştırıyor. İşte il il bayram namazı saatleri...

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2023 Kurban Bayramı namazı İstanbul'da 28 Haziran Çarşamba günü sabah 06.10'da kılınacak.

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2023 Kurban Bayramı namazı Ankara'da 28 Haziran Çarşamba günü sabah 05:57'de kılınacak.

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2023 Kurban Bayramı namazı İzmir'de 28 Haziran Çarşamba günü sabah 06:24'te kılınacak.

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2023 Kurban Bayramı namazı Antalya'da 28 Haziran Çarşamba günü sabah 06:13'te kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yeni teknik direktör belli oldu! Bayram sonrası imzayı atıyor: Kulüp tarihine geçecek…
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz Mine Tugay'a gönlünü fena kaptırdı! Yılmaz'dan Mine Tugay’ın fotoğraflarını beğeni yağmuru...
Erden Timur'dan flaş Icardi itirafı! "G.Saray için..."
Kanarya'da orta sahaya Hollandalı dinamo!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
26 - 27 Haziran banka, kargo, hastane açık mı?
İhlas suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı Diyanet
LGS taban puanları 2023 (illere göre taban puanlar)
2023 LGS tercihleri ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... 23:39
Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... 23:35
Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! 23:30
Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! 23:28
Özel Olimpiyatlar sporcuları Türkiye'ye döndü! Özel Olimpiyatlar sporcuları Türkiye'ye döndü! 23:03
Eski dostlar F.Bahçe'de buluşuyor! Eski dostlar F.Bahçe'de buluşuyor! 22:36
Daha Eski
G.Saray istiyordu! F.Bahçe o yıldızı kapıyor G.Saray istiyordu! F.Bahçe o yıldızı kapıyor 22:33
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu 22:33
Kartal golcüsünü Ada'da buldu! Kartal golcüsünü Ada'da buldu! 22:33
Sürpriz iddia! Kanarya 23'lük kanadın peşinde Sürpriz iddia! Kanarya 23'lük kanadın peşinde 22:33
F.Bahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Kısa sürede... F.Bahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Kısa sürede... 22:33
Fırtına o isimle prensipte anlaştı! Fırtına o isimle prensipte anlaştı! 22:33