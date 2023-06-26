YUVALAMA TARİFİ | Yuvalama nasıl yapılır? - Yuvalama malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

YUVALAMA TARİFİ | Gaziantep'in sevilen yemeklerinden biri olan yuvalama, arama motorları ve sosyal medyada sık sık araştırılıyor. Sulu bir kıvama sahip olan yuvalamanın malzemeleri ve püf noktası araştırılıyor. İşte yuvalama tarifi detayları...

YUVALAMA MALZEMELERİ

1 su bardağı nohut

2 litre su

500 gram kuzu incik

2/3 su bardağı pirinç

1.5 kg süzme yoğurt

4 su bardağı su

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı kuru nane

500 gram kıyma

600 gram ince bulgur

1 adet yumurta

Tuz

Karabiber

YUVALAMA YAPILIŞI - TARİFİ VE PÜF NOKTALARI

Yuvalama, özel yemeklerden biridir. Yapımına başlarken, kuzu inciği 2 litre suda 1 saat kadar haşlamalısınız. Haşlanan kuzu inciği küp küp doğrayın. Bir gece öncesinden suda beklettikten sonra haşladığınız nohutu, yıkayıp süzdüğünüz pirinci ve küp şeklinde doğradığınız inciği 4 bardak suda 40 dakika kadar pişirin. Çiğ köftelik olarak çektirdiğiniz kıymayı, bulguru, yumurtayı, tuzu ve karabiberi iyice yoğurun ve nohut büyüklüğünde köfteler yapın. Yapılan nohut büyüklüğündeki köfteleri 10 dakika suda haşlayın. Bir kevgir yardımıyla çorbanın içine ekleyin Çorbadan aldığınız bir kepçe suyla süzme yoğurdu çırpın. Bu karışımı çorbaya yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak ekleyin. Üzerine yağda kızdırdığınız naneyi gezdirip servis yapın.