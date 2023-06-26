BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KONYA | İl ve ilçelere göre bayram namazı saatleri

Bayram namazı kılarak evlerine bayramı getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı namaz saatlerini araştırmaya başladı. Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olan Konya'da da bayram heyecanı yaşanıyor: Konya bayram namazı saatlerini merak edenler ve sorgulayanlar için Konya bayram namaz saati ve bayram namazının nasıl kılındığına dair detaylar haberimizde...

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ - 2023 KURBAN BAYRAMI

Diyanet'in paylaştığı bilgiye göre, 28 Haziran 2023 sabahı cemaatle birlikte kılınacak Bayram Namazı saati Konya için 06:04 olarak belirlendi. Konyalılar Kurban Bayramı namazını 06:04'te kılacak ve ardından, verilecek Bayram Hutbesini dinleyecek.

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KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir

.Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.