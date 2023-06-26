Haberler Haberler 28 Haziran bayram namazı saat kaçta? Kurban Bayramı namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

28 Haziran bayram namazı saat kaçta? Kurban Bayramı namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

2023 Kurban bayramı geldi çattı. Milyonlarca müslüman için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı için müslümanların merakla beklediği bayram namazı saatleri tüm illerde Diyanet tarafından açıklandı. Peki, bayram namazı saat kaçta? 28 Haziran İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ve tüm illerdeki namaz saatleri ve Kurban Bayramı'na dair tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 11:25
28 Haziran bayram namazı saat kaçta? Kurban Bayramı namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Her yıl olduğu üzere bu yıl da kurban bayramı milyonlarca insan tarafından kutlanacak. Kurban Bayramı yaklaştıkça hakkındaki araştımalarda artıyor. Kurban Bayramı hakkında bilgiler arama motorları aracılığıyla ediniliyor. İstanbul bayram namazı saati gibi detaylar bu araştırmaların içerisinde yer alıyor. Türkiye'nin en kalabalık şehrinde milyonlarca kişi bayram namazı saatini öğrenmek ve erkenden camideki yerini almak için bilgi arayışında. Kurban Bayramı namaz vakitleri Diyanet İşleri tarafından açıklandı. Milyonlarca kişi bayram namazı saatleri ve diğer ibadetler ile ilgili detayları araştırıyor. İşte il il bayram namazı saatleri...

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2023 Kurban Bayramı namazı İstanbul'da 28 Haziran Çarşamba günü sabah 06.23'te kılınacak.

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2023 Kurban Bayramı namazı Ankara'da 28 Haziran Çarşamba günü sabah 05:57'de kılınacak.

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2023 Kurban Bayramı namazı İzmir'de 28 Haziran Çarşamba günü sabah 06:24'te kılınacak.

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2023 Kurban Bayramı namazı Antalya'da 28 Haziran Çarşamba günü sabah 06:13'te kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
"Utanır insan böyle güzel olmaya" İki çocuk annesi Sinem Kobal derin yırtmaçlı mor elbisesi ile süzüldü!
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’un Özge Törer en doğal haliyle sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Akşam güneşi yine güzele vurdu...”
Aslan'ın gözdesine bir talip daha! Tercihi...
Beşiktaş'a 20'lik kanat! Ödenecek rakam...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA ANKARA
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA İSTANBUL
KURBAN BAYRAMI HUTBESİ | 28 Haziran
BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023
26 - 27 Haziran banka, kargo, hastane açık mı?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye bir kaleci adayı daha! F.Bahçe'ye bir kaleci adayı daha! 12:17
Paixao'nun yeni takımı belli oldu! Paixao'nun yeni takımı belli oldu! 12:17
Beşiktaş'a 20'lik kanat! Ödenecek rakam... Beşiktaş'a 20'lik kanat! Ödenecek rakam... 12:12
Aslan'ın gözdesine bir talip daha! Tercihi... Aslan'ın gözdesine bir talip daha! Tercihi... 11:58
İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu! İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu! 11:08
Aslan'ın yeni golcüsü Ada'dan! Aslan'ın yeni golcüsü Ada'dan! 11:02
Daha Eski
Kanarya Süper Lig'den o ismi listesine aldı! Bonservisi... Kanarya Süper Lig'den o ismi listesine aldı! Bonservisi... 10:43
Sivasspor'da Servet Çetin dönemi! Sivasspor'da Servet Çetin dönemi! 10:25
Koulibaly de resmen Suudi Arabistan'da! Koulibaly de resmen Suudi Arabistan'da! 10:06
TFF takım harcama limitlerini belirledi! TFF takım harcama limitlerini belirledi! 10:03
Çarpıcı iddia! F.Bahçe'ye sürpriz kaleci Çarpıcı iddia! F.Bahçe'ye sürpriz kaleci 09:44
Beşiktaş'tan ayrılmıştı! F.Bahçe ve G.Saray devreye girdi Beşiktaş'tan ayrılmıştı! F.Bahçe ve G.Saray devreye girdi 09:42