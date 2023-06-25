Haberler Haberler 26 - 27 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI 2023? | Pazartesi - salı günü kargo, postane, PTT, eczane, hastane, noter, adliyeler çalışıyor mu?

26 - 27 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI 2023? | Pazartesi - salı günü kargo, postane, PTT, eczane, hastane, noter, adliyeler çalışıyor mu?

Kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla resmi kamu kurum ve kuruluşlarda işleri olan vatandaşlar, bu yerlerin pazartesi ve arefe günü olan salı günü açık olup olmadığını araştırıyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk gelirken arama motorlarında '26 - 27 Haziran bankalar açık mı? Pazartesi - salı günü kargo, postane, PTT, eczane, hastane, noter, adliyeler açık mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 12:20 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 12:31
26 - 27 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI 2023? | Pazartesi - salı günü kargo, postane, PTT, eczane, hastane, noter, adliyeler çalışıyor mu?

26 - 27 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI 2023? | Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran Çarşamba - 1 Temmuz Cumartesi günlerinde idrak edilecek. İslamiyet'in yıldaiki kez kutlanan büyük bayramlarından ikincisi olan Kurban Bayramı'nda resmi tatil 9 gün olarak açıklandı. Bu açıklamanın ardından resmi dairelerde işi olan vatandaşlar arama motorlarında '26 - 27 Haziran bankalar açık mı? Pazartesi - salı günü kargo, postane, PTT, eczane, hastane, noter, adliyeler açık mı?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Kurban Bayramı sırasında gerçekleşecek olan 9 günlük tatil, sadece devlet memurlarını kapsamaktadır. İdari izin, özel sektör çalışanlarını etkilemediği için onları ilgilendirmemektedir. 26-27 Haziran tarihleri resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Özel sektör çalışanları, 26 Haziran Pazartesi günü tam gün ve 27 Haziran Salı günü yarım gün çalışacaklardır çünkü bu tarihler bayram arifesi olarak geçerlidir. İnisiyatif kullanmayan özel sektör çalışanları için bayram tatili, 27 Haziran Salı günü öğlen başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecektir. Bu şekilde toplamda 5.5 gün tatil yapacaklardır.

26 - 27 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI?

İdari izin yalnızca kamu çalışanlarını kapsarken, özel sektör bankaları bu kapsama dahil değildir. Bankalar, Borsa İstanbul'un çalışma prensibine uyum sağladıkları için Borsa İstanbul'un çalışma durumunu temel alırlar. Bu nedenle bankaların, 26-27 Haziran tarihlerinde açık olması bekleniyor. Borsa İstanbul, geçmiş idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş ve sadece resmi tatil günlerinde kapalı olmuştur.

26 - 27 HAZİRAN (PAZARTESİ - SALI GÜNÜ) KARGOLAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil sadece memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde kargolar çalışacaktır. Ancak 27 Haziran Salı günü arefe olduğundan yarım gün tatil olmaktadır.

26 - 27 HAZİRAN (PAZARTESİ - SALI GÜNÜ) PTT - POSTANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde PTT ve postaneler açık olmayacaktır.

26 - 27 HAZİRAN (PAZARTESİ - SALI GÜNÜ) ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil sadece memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde eczaneler açık olacaktır. Ancak 27 Haziran Salı günü arefe olduğundan yarım gün tatil olmaktadır. Bu nedenle arefe günü öğlede sonra, 3 Temmuz Pazartesi gününe dek yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecektir. 👉İSTANBUL'DAKİ NÖBETÇİ ECZANELERİ BULMAK İÇİN TIKLAYIN👈

26 - 27 HAZİRAN (PAZARTESİ - SALI GÜNÜ) HASTANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde hastaneler açık olmayacaktır.

26 - 27 HAZİRAN (PAZARTESİ - SALI GÜNÜ) NOTERLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde noterler açık olmayacaktır. Ancak bayam tatili boyunca nöbetçi noterler hizmet verecektir. 👉ŞEHRİNİZDEKİ NÖBETÇİ NOTERLERİ BULMAK İÇİN TIKLAYIN👈

26 - 27 HAZİRAN (PAZARTESİ - SALI GÜNÜ) ADLİYELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde adliyeler açık olmayacaktır. Ancak bayam tatili boyunca nöbetçi adliyeler hizmet verecektir.

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